В Крыму из-за шторма пропала мобильная связь

В Крыму из-за штормовых условий нарушилась работа мобильной связи в ряде районов. Об этом сообщает Оперативный штаб республики.

В частности, сбои в работе сети отмечают жители Евпатории, Черноморского, Сакского, Бахчисарайского, Симферопольского, Белогорского, Красногвардейского и Джанкойского районов.

Операторы развернули генераторы для устранения неполадок. О проблемах в работе сообщили несколько интернет-провайдеров. В настоящее время идут работы по восстановлению магистралей, после чего будет возобновлен доступ абонентов к сети.

Анастасия Донскова

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