Жителей Крыма попросили не запускать фейерверки на новогодних праздниках

Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к жителям республики не запускать праздничные фейерверки в период новогодних праздников. Об этом господин Аксенов написал в Telegram.

«В первую очередь это необходимо для безопасности граждан. Также считаю неуместным проведение массовых праздничных мероприятий»,— говорится в сообщении.

Ранее глава региона заявил, что в Крыму не будут проводить массовые праздничные мероприятия на Новый год из-за действия высокого «желтого» уровня террористической опасности. Местные власти ограничатся организацией утренников для детей.

Анастасия Донскова

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