В пути задержались 50 пассажирских поездов из-за непогоды в Сочи

Из-за разыгравшегося в Сочи шторма в пути следования задержались 50 пассажирских поездов. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

«Пассажиры обеспечены питанием и водой. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим»,— говорится в сообщении.

В Лазаревском районе усилившийся ветер стал причиной обрыва контактных электропроводов, а также обрушения деревьев на железнодорожные пути. В районе станицы Лазаревской вода подобралась к железной дороге. В результате происшествий девять поездов простояли в ожидании возобновления движения около 5 часов.

К ликвидации последствий непогоды привлекли 150 железнодорожников. На место направили противоразмывные поезда. Продолжающийся шторм осложняет проведение восстановительных работ, отметили в компании.

Анастасия Донскова

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