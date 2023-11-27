В Сочи трехэтажный дом рухнул из-за шторма

В микрорайоне Лоо в Сочи обрушился трехэтажный дом. Под зданием подмыло землю, оно обвалилось в считанные секунды. Обрушение попало на камеру, видео появилось в соцсетях.

В пресс-службе краевого главка МЧС сообщили, что здание повреждено частично. По предварительным данным, при обрушении никто не пострадал. В соцсетях сообщалось, что люди успели покинуть дом.

Море подмыло также железную дорогу недалеко от Сочи. Задержаны 50 пассажирских поездов.

Вячеслав Рыжков

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