Прокуратура Кубани: во время шторма погиб отдыхающий в Мысхако

Во время шторма погиб отдыхающий в Мысхако. Как разъяснили «Ъ-Кубань» в прокуратуре Краснодарского края, найденные ранее мужчины погибли не в шторм.

В ведомстве пояснили, что в Сочи и в Абрау были найдены старые трупы. Люди погибли в море не в шторм.

27 ноября в Сочи на берег вынесло тело человека. Еще одного погибшего нашли в Новороссийске. Для установления личности полицейские проведут дактилоскопию.

Татьяна Ручкина

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