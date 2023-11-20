Ветер проблем

В Сибири устраняют последствия урагана, равного по силе которому не наблюдалось местными метеорологами за весь период наблюдений — как минимум последние 60 лет. В минувшие выходные порывы ветра в ряде регионов достигали 37 м/с. Погибли четыре человека, еще 20 пострадали. Без электричества остались более 260 тыс. человек, повалены деревья, сорваны крыши, повреждены различные постройки. Коммунальные службы и спасатели разбирают завалы, восстанавливают инфраструктуру и оценивают нанесенный ущерб. Метеорологи предупреждают, что во второй половине ноября погода по-прежнему будет неустойчивой, впрочем, катастрофических последствий не прогнозируется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия урагана предстоит ликвидировать по всей Сибири

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю Последствия урагана предстоит ликвидировать по всей Сибири

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Ураганный ветер, вызванный циклоном из Казахстана, так или иначе затронул шесть регионов Сибири. В Кузбассе в результате непогоды погибли 58-летний мужчина и 60-летняя женщина. Как рассказали в СУ СКР по Кемеровской области, на машину, в которой они находились, во время урагана упало дерево. В салоне также находились 71-летняя женщина и 72-летний мужчина — они госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело о халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ) из-за отсутствия мер для предотвращения опасных последствий. Еще одно уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) расследуется после гибели жителя Белово, который работал охранником на одном из предприятий: днем 19 ноября он погиб в результате падения кровли здания. А после падения рекламной конструкции на жительницу Новокузнецка возбуждено дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание некачественных услуг, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека) — пострадавшая в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Скорость ветра в Новокузнецке достигала 37 м/с, сообщил мэр Сергей Кузнецов. В городе введен режим ЧС.

Аналогичное решение было принято в Прокопьевске. Губернатор Кемеровской области 19 ноября ввел в регионе режим повышенной готовности. По данным МЧС региона, электроэнергия была отключена в 143 котельных, на восьми основных водозаборах, девяти угольных предприятиях. По официальным данным, стихия повредила крыши более 150 домов и административных зданий, пострадали 18 человек.

Режим повышенной готовности был введен и в Красноярском крае — порывы достигали здесь 20 м/с. Мэр Красноярска Владислав Логинов рассказал, что в городе повреждены дома, социальные учреждения и дороги более чем на 50 участках. В Омской области из-за отключения электроэнергии возникли перебои со связью в 17 районах области.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что за ночь выпала «практически полная месячная норма осадков».

Глава региона Виталий Хоценко на территории всей области ввел режим повышенной готовности до особого распоряжения.

В Алтайском крае, по данным регионального ГУ МЧС, погиб один человек, однако детали происшествия в ведомстве не раскрыли. Издание Amic со ссылкой на краевой минздрав сообщало, что погибшая в Барнауле женщина «пыталась удержать крышу дома», которую уносило ветром. Три человека госпитализированы. Одну из женщин ударило рекламным щитом, вторую — дверью подъезда, третья пострадала при падении от порыва ветра. На ряде трасс в крае было закрыто движение транспорта. «Пришлось ввести ограничение движения из-за того, что деревья падают на проезжую часть»,— пояснил губернатор Виктор Томенко.

Всего, по данным Минэнерго, 19 ноября из-за массовых отключений электроэнергии без света остались 264 тыс. человек.

В настоящее время специалисты региональных департаментов оценивают размеры ущерба, нанесенного ураганом. В Красноярске, по информации оперативных служб, самые серьезные повреждения получили здание техникума на улице Курчатова, жилые дома, а также школа №134. На этих объектах оперативно были организованы работы по сохранению теплового контура, а сейчас решается вопрос о финансировании необходимого ремонта. В Иркутской области, по словам губернатора Игоря Кобзева, в восстановительных работах задействованы 42 бригады энергоснабжающих организаций и 35 единиц техники. В Омске работы по ремонту и обслуживанию энергообъектов, содержанию дорог в городе продолжатся в круглосуточном режиме. В Новокузнецке и Прокопьевске продолжаются работы по восстановлению электроэнергии, водоснабжения и отопления. Часть школ в понедельник переведена на удаленное обучение.

В пресс-службе правительства Иркутской области отметили, что к утру 20 ноября без электричества оставались 42 населенных пункта в шести районах Приангарья.

Всего было отключено 4028 жилых домов, в которых проживают 14,6 тыс. человек, а также 47 социально значимых учреждений. В региональном МЧС добавили, что на восстановительные работы брошены 42 аварийные бригады. К вечеру электроснабжение было восстановлено. Без электричества оставался только поселок Дальний Нижнеилимского района — 35 жилых домов, где проживают 36 человек.

Как рассказала “Ъ” начальник Гидрометцентра ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» Анна Лапчик, предупреждение об усилении ветра до 35 м/с, гололедице и метели синоптики опубликовали еще 17 ноября. Две трети станций (23 из 35), входящих в состав организации, 19 ноября сообщили о порывах до 35 м/с, чего не наблюдалось за все время существования Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — более чем 60 лет. «Вынос теплого воздуха и обвал арктического воздуха стали причиной быстрого смещения циклона и возникновения урагана»,— прокомментировала госпожа Лапчик. По данным климатологов, во второй половине ноября погода по-прежнему будет неустойчивой, температура воздуха теплой, при этом катастрофических последствий не прогнозируется.

Лолита Белова, Новосибирск; Влад Никифоров, Иркутск