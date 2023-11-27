Путин поручил установить стипендию 75 тыс. рублей для части аспирантов

Президент России Владимир Путин поручил установить стипендию для аспирантов, которые проводят исследования в целях научно-технологического развития России, в размере 75 тыс. руб. Президентский указ был опубликован на сайте правовой информации.

Согласно тексту документа, стипендия назначается на срок от одного года до четырех лет и выплачивается ежемесячно. Общее число аспирантов, получающих такую стипендию, не может превышать 2 тыс. ежегодно.

Кандидатов будут выдвигать научные руководители аспирантов и адъюнктов. Выплаты стипендий будут осуществляться за счет федерального бюджета Министерства науки и высшего образования.

Согласно указу, президент поручил сформировать в течение двух месяцев состав стипендиальных комиссий и разработать порядок выплаты стипендий.

В марте Минобрнауки предложило увеличить размер стипендий аспирантов и адъюнктов до 50 тыс. руб. По данными министерства, на март 2023 года размер ежемесячных выплат составлял от 4500 руб. до 22 800 руб.

Александра Горошилова