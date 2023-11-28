За легализованные миллиарды раздали условные сроки

Бывший руководитель Северо-Западного управления Ростехнадзора Григорий Слабиков вместе с пятерыми подельниками был приговорен к условному сроку за содействие хищению и выводу за границу взносов из компенсационных фондов саморегулируемых организаций (СРО) на сумму 5,6 млрд рублей. По версии следствия, чиновник предупреждал сообщников о готовящихся проверках со стороны подконтрольного ему ведомства, а также о жалобах, которые поступали в адрес СРО. В обвинительном заключении говорится, что за такое покровительство господину Слабикову регулярно выплачивались вознаграждения, размер которых достигал миллиона рублей. Ранее более шести лет колонии по этому делу получил организатор банды и банкир Алексей Елисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григорий Слабиков (второй справа) же на последнем заседании в Дзержинском райсуде был признан виновным в том, что оказывал содействие включению в реестр СРО

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Григорий Слабиков (второй справа) же на последнем заседании в Дзержинском райсуде был признан виновным в том, что оказывал содействие включению в реестр СРО

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В материалах уголовного дела (состоит из 189 томов, без учета 81 тома вещественных доказательств) сказано, что преступная группа (ПГ) была создана в 2010 году тогдашним вице-президентом «Ганзакомбанка» Алексеем Елисеевым и предпринимателем Алексеем Шуваловым. Фигуранты зарегистрировали в Санкт-Петербурге три СРО в сфере строительства, инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования: «Стандарт-проект», «Строительный ресурс» и «Стандарт-Изыскания». В соответствии с законодательством, со вступивших в саморегулируемые организации компаний собирались членские и целевые взносы, а также средства для компенсационных фондов (фонд является обязательным условием членства в СРО и формируется в целях обеспечения имущественной ответственности своих участников по обязательствам, возникшим вследствие причинения ими вреда.— «Ъ-СПб»). В обвинительном заключении говорится, что с 2009 по 2017 годы эти деньги в целях сохранения и приумножения размещались на счете подконтрольного бизнесменам АО «Управляющая компания "Норд-Вест Капитал"» (УК, в 2021 году была признана банкротом). Так, по версии правоохранителей, именно через данную УК сформированные фондами накопления выводились на фирмы-однодневки, а впоследствии и за границу.

В ходе расследования полицейские пришли к выводу, что опытный банкир Елисеев отвечал за финансовые проводки — в частности, лично курировал схему перевода средств в Испанию. В конце октября 2017 года МВД России заочно предъявило ему обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ — эту же квалификацию получили и все остальные обвиняемые) и объявило сначала в федеральный, а затем в международный розыск. В 2018 году Елисеев был задержан Интерполом на территории Евросоюза и после выдан по запросу российской стороны. В июле минувшего года бизнесмена приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в 300 тыс. рублей. Его партнер Алексей Шувалов, который фактически входил в состав советов всех трех СРО, получил в марте 2021 года условный приговор: такое мягкое наказание ему удалось обеспечить себе из-за заключенной сделки со следствием.

Григорий Слабиков же на последнем заседании в Дзержинском райсуде был признан виновным в том, что оказывал содействие включению в реестр СРО (ведет Ростехнадзор) компаний, которые подконтрольны членам ПГ, а также осуществлял общее покровительство: не давал ход положенным по закону проверкам и предупреждал о поступающих в адрес организаций жалобах. За это, по версии обвинения, чиновник получал не менее миллиона рублей за каждую операцию. При обысках у Слабикова нашли порядка 3 млрд рублей.

Григорий Слабиков в 1992 году работал в Петербургском КУГИ. Затем был директором петербургского агентства Федерального управления по делам несостоятельности (банкротству), заместителем начальника Северо-Западного межрегионального территориального органа Федеральной службы по финансовому оздоровлению. С декабря 1999 года — глава Фонда имущества Ленобласти. С мая 2000 года — руководитель регионального отделения Российского фонда федерального имущества. С 2006 по 2009 год — начальник Невско-Ладожского бассейнового водохозяйственного управления. С 2009 по май 2018 года — глава управления технологического и экологического надзора Ростехнадзора по Северо-Западному федеральному округу.

Также на скамье подсудимых оказалась дочь Григория Слабикова — Елена Слабикова, которая, по данным следствия, была посредником между активными членами преступной организации и своим отцом и занималась перемещением средств СРО в банковские ячейки. Кроме того, были осуждены и другие пособники — Дмитрий Пронин, Юлия Каменская, Алексей Барсов, Екатерина Гольцева. Всем шести фигурантами назначены одинаковые наказания — четыре года лишения свободы условно и с аналогичным испытательным сроком. Все фигуранты, кроме Каменской, вину признали. Последняя указала, что просто выполняла свою работу, в сговор никакой не вступала и ничего из предъявленного не делала.

Андрей Кучеров