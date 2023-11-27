Депутаты Госдумы впервые провели встречу с женами и матерями участников СВО

В Госдуме по случаю международного Дня матери, который отмечается 26 ноября, сегодня, 27 ноября, впервые с начала специальной военной операции (СВО) прошла встреча депутатов с матерями и женами участников СВО. На нее пригласили несколько десятков женщин из разных регионов. Член комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова («Единая Россия»; ЕР) приветствовала женщин, отметив, что у каждой из них — «свой тихий фронт, где каждый день требует стойкости, мужества, терпения».

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) напомнила, что депутаты еще в 1997 году предлагали учредить праздник, посвященный матерям, и она рада, что День матери «принят». «Сегодняшние наши военные и наши победы — это заслуги наших матерей,— сказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова (ЕР).— Независимо от того, какие программы в школах были, какие были расставлены приоритеты в разное время, вы смогли воспитать наших защитников. Сегодня наши дети берут с них пример. Мои сыновья, глядя на наших героев, тоже хотят стать военными. И это лучший урок патриотизма и величайшая миссия — не только защита Родины, но и пример для наших детей».

На встрече присутствовали близкие погибших в зоне боевых действий, в том числе посмертно представленных к государственным наградам, включая звание Героя России. Некоторые из них рассказали о создании центров памяти погибших и учреждении благотворительных фондов, работа которых направлена на поддержку участников СВО, в частности на организацию медицинской помощи и доставку медикаментов и оборудования.

Иван Тяжлов