Сложное составное арендуемое

Ставки аренды основных типов железнодорожных вагонов в ближайшие два года будут расти, прогнозирует Информационный центр операторов (ИЦО). За горизонтом 2026 года рост на 7–‍9% в год сохранится в сегментах полувагонов, цистерн и цементовозов, тогда как в сильно подорожавших зерновозах ставка достигнет пика в 2025 году. На ее рост, по оценкам ИЦО, влияют увеличение оборота вагонов и массовые списания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Ставки предоставления основных видов подвижного состава будут планомерно расти до 2030 года, следует из прогноза Информационного центра операторов. Спрос в наиболее массовом сегменте парка — полувагонах (47% всего парка на октябрь) — характеризуется в исследовании «как стабильно высокий, ограниченный развитием инфраструктуры на ключевых направлениях». Ставки восстанавливаются после резкого снижения в мае—июле 2022 года. Эксперты ИЦО отмечают общую для всех родов подвижного состава проблему увеличения оборота (на 13% с 2021 года для полувагонов), что стимулирует закупку новых вагонов. При этом возможности их производства ограничены, а цены на них растут.

Основным драйвером роста грузовой базы для полувагонов останутся уголь и строительные грузы, рост перевозок которых к 2030 году эксперты прогнозируют на уровне 7,2% и 9,6% соответственно по сравнению с 2023 годом. Вторым драйвером будет списание. По оценкам ИЦО, выбытие полувагонов до 2025 года составит порядка 12 тыс. единиц, в то время как в 2026–2030 годах будет списано порядка 100 тыс. полувагонов, или 17% парка. В этой связи ожидается рост ставки аренды на уровне 19% и 14% в 2024 и 2025 годах и далее в среднем по 7% до 2030 года.

В сегменте цистерн проблема высоких цен на новые вагоны еще заметнее из-за более раннего наступления периода массовых списаний (минус 20% за 2024–2028 годы). Сейчас в сегменте имеется минимальный профицит парка в 7%, периодически снижающийся до 1%, тогда как комфортный профицит должен быть выше из-за сезонности спроса, ограничений по разрешенным номенклатурам нефтеналивных грузов, а также сложностей перехода с перевозок светлых нефтепродуктов на темные и наоборот. Рост ставок ИЦО оценивает в 28% и 24% в 2024 и 2025 годах и в 8% в год до 2030 года. Еще лучшую среднегодовую динамику (9% в 2026–2030 годах) ИЦО прогнозирует для цементовозов, где ожидается сохранение дефицита парка при стабильном спросе. В ближайшей перспективе (2024–2025 годы) ставки должны прирастать на 22% в год.

Наиболее яркий сегмент, где ставки подстегиваются высоким спросом,— это зерновозы. «Рекордный урожай прошлого года (крупнейший за пять лет) создал дефицит осенью прошлого года и взвинтил цены на зерновозы на 83% в декабре 2022 года по сравнению с августом того же года,— отмечают в ИЦО.— Запасы прошлого года не успели вывезти до начала уборки нового урожая, который, хоть и будет меньше, займет, по прогнозам экспертов, вторую строчку за последние пять лет». Дефицит зерновозов усугубляется ростом оборота на 12% к 2021 году и списанием в 2023 году 10% парка. Тем не менее аналитики прогнозируют, что дефицит зерновозов будет постепенно снижаться по мере строительства нового парка и стабилизации ситуации на сети. Хотя ставки, скакнувшие на 37% в 2023 году, продолжат расти с замедляющимися темпами в 24% и 9% в 2024–2025 годах, в дальнейшем прогнозируется снижение ставок примерно на 6% в год до 2030 года.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что не совсем понятно, какие именно ставки аренды (по действующим контрактам или заключаемым, спотовые или долгосрочные) легли в основу прогноза, поскольку, по его оценкам, ставки на полувагоны, нефтебензиновые цистерны и минераловозы сильно занижены. Так, отмечает он, по типовым полувагонам ставка аренды для договоров на срок от года уже вплотную приблизилась к 3 тыс. руб. за вагон в сутки и после повышения тарифов с 1 декабря может еще вырасти, тогда как в исследовании указаны 2,04 тыс. То же относится и к цистернам (2,2 тыс. против 1,7 тыс. руб.). При этом по зерновозам ставка, наоборот, завышена, и, по оценкам господина Бурмистрова, даже с учетом резкого роста она не превышала в среднем по всему 2023 году 3,5 тыс. руб. Он отмечает, что на ставку аренды зерновозов прямо влияет размер урожая и наличие специализированных терминалов, альтернативных черноморским: пока продолжается специальная военная операция, сложная ситуация в южных портах сохранится, однако маловероятно, что ставки вырастут выше 5 тыс. руб. в среднем в 2024 году.

Наталья Скорлыгина