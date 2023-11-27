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Коммерсантъ FM
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«Дачная амнистия» прирастает имуществом

Депутаты раздвигают рамки продленной упрощенной регистрации объектов

В Госдуму внесен законопроект о продлении до 1 марта 2031 года «дачной амнистии» для общего имущества садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Действие упрощенной регистрации таких объектов будет синхронизировано с продленными сроками общей «дачной амнистии» для садовых и жилых домов, а также упрощенной приватизации участков. Эксперты согласны с необходимостью нового продления и отмечают, что неоформленное общее имущество является проблемой для формирования единого земельного участка.

Парламентарии посмотрели на проблему продления сроков «дачной амнистии» максимально широко

Парламентарии посмотрели на проблему продления сроков «дачной амнистии» максимально широко

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Парламентарии посмотрели на проблему продления сроков «дачной амнистии» максимально широко

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Группа сенаторов и депутатов от «Единой России» (среди которых Андрей Турчак, Андрей Клишас и Павел Крашенинников) внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий продление до 1 марта 2031 года «дачной амнистии» для зданий и сооружений, относящихся к общему имуществу СНТ (это, например, гаражи и дорожки) и построенных до 2004 года. Возможность упрощенной регистрации таких объектов должна была истечь 1 января 2024 года. Теперь ее сроки будут уравнены со сроками действия общей амнистии для личных домов граждан и упрощенного порядка бесплатной приватизации земельных участков.

Напомним, изначально «амнистия» была объявлена в 2006 году для легализации домов, построенных на участках для садоводства, личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства без разрешений на ввод в эксплуатацию, после чего не раз продлевалась.

За время ее действия были зарегистрированы права на 13,5 млн домов. Возможность упрощенной регистрации общего имущества СНТ появилась с 2019 года — между волнами общей амнистии

Упрощенный порядок заключается в том, что для подготовки техплана в целях постановки на кадастровый учет или регистрации достаточно лишь правоустанавливающего документа на участок общего назначения, на котором расположены такие постройки, а также декларации, заверенной председателем товарищества,— иные документы, например разрешение на ввод в эксплуатацию таких зданий, не требуются.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, на общие объекты зачастую отсутствует необходимая разрешительная документация, а после 1 января 2024 года зарегистрировать права на такие объекты было бы возможно только в судебном порядке при условии подтверждения их соответствия строительным нормам. При этом, указывают авторы законопроекта, не всеми СНТ «была реализована возможность по оформлению прав в упрощенном порядке на такие объекты, в том числе в связи с отсутствием оформленных прав на земельные участки, на которых такие объекты расположены».

В Национальном агентстве малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС) отмечают, что масштаб незарегистрированного общего имущества СНТ оценить сложно, поскольку выделение дачных участков в советские периоды производилось зачастую на основании единичных решений, без фиксации в какой-либо системе централизированного учета. Это «наряду со стремлением отложить решение важной проблемы» обуславливает необходимость продления сроков. Кроме того, добавляют в НАМИКС, сейчас усложняет оформление такого имущества «становление системы кадастрового учета и регистрации прав с соответствующими требованиями к оформлению документов».

Как поясняет президент НОСТРОЙ Антон Глушков, правовой режим общего имущества СНТ «порождает множество вопросов, касающихся процесса регистрации прав на него — из-за этого требуется больше времени для оформления прав по дачной амнистии».

По его словам, часто участки, занятые дачами в городской черте, выкупаются застройщиками, и неоформленные места общего пользования — это камень преткновения для формирования единого участка. «Возможность регистрации прав на общее имущество садоводов — крайне важный аспект, поскольку после ликвидации СНТ в случае выкупа прав застройщиком возможности оформить права на места общего пользования не представляется»,— говорит Антон Глушков.

Евгения Крючкова

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