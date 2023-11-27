«Дачная амнистия» прирастает имуществом

В Госдуму внесен законопроект о продлении до 1 марта 2031 года «дачной амнистии» для общего имущества садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Действие упрощенной регистрации таких объектов будет синхронизировано с продленными сроками общей «дачной амнистии» для садовых и жилых домов, а также упрощенной приватизации участков. Эксперты согласны с необходимостью нового продления и отмечают, что неоформленное общее имущество является проблемой для формирования единого земельного участка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парламентарии посмотрели на проблему продления сроков «дачной амнистии» максимально широко

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Парламентарии посмотрели на проблему продления сроков «дачной амнистии» максимально широко

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Группа сенаторов и депутатов от «Единой России» (среди которых Андрей Турчак, Андрей Клишас и Павел Крашенинников) внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий продление до 1 марта 2031 года «дачной амнистии» для зданий и сооружений, относящихся к общему имуществу СНТ (это, например, гаражи и дорожки) и построенных до 2004 года. Возможность упрощенной регистрации таких объектов должна была истечь 1 января 2024 года. Теперь ее сроки будут уравнены со сроками действия общей амнистии для личных домов граждан и упрощенного порядка бесплатной приватизации земельных участков.

Напомним, изначально «амнистия» была объявлена в 2006 году для легализации домов, построенных на участках для садоводства, личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства без разрешений на ввод в эксплуатацию, после чего не раз продлевалась.

За время ее действия были зарегистрированы права на 13,5 млн домов. Возможность упрощенной регистрации общего имущества СНТ появилась с 2019 года — между волнами общей амнистии

Упрощенный порядок заключается в том, что для подготовки техплана в целях постановки на кадастровый учет или регистрации достаточно лишь правоустанавливающего документа на участок общего назначения, на котором расположены такие постройки, а также декларации, заверенной председателем товарищества,— иные документы, например разрешение на ввод в эксплуатацию таких зданий, не требуются.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, на общие объекты зачастую отсутствует необходимая разрешительная документация, а после 1 января 2024 года зарегистрировать права на такие объекты было бы возможно только в судебном порядке при условии подтверждения их соответствия строительным нормам. При этом, указывают авторы законопроекта, не всеми СНТ «была реализована возможность по оформлению прав в упрощенном порядке на такие объекты, в том числе в связи с отсутствием оформленных прав на земельные участки, на которых такие объекты расположены».

В Национальном агентстве малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС) отмечают, что масштаб незарегистрированного общего имущества СНТ оценить сложно, поскольку выделение дачных участков в советские периоды производилось зачастую на основании единичных решений, без фиксации в какой-либо системе централизированного учета. Это «наряду со стремлением отложить решение важной проблемы» обуславливает необходимость продления сроков. Кроме того, добавляют в НАМИКС, сейчас усложняет оформление такого имущества «становление системы кадастрового учета и регистрации прав с соответствующими требованиями к оформлению документов».

Как поясняет президент НОСТРОЙ Антон Глушков, правовой режим общего имущества СНТ «порождает множество вопросов, касающихся процесса регистрации прав на него — из-за этого требуется больше времени для оформления прав по дачной амнистии».

По его словам, часто участки, занятые дачами в городской черте, выкупаются застройщиками, и неоформленные места общего пользования — это камень преткновения для формирования единого участка. «Возможность регистрации прав на общее имущество садоводов — крайне важный аспект, поскольку после ликвидации СНТ в случае выкупа прав застройщиком возможности оформить права на места общего пользования не представляется»,— говорит Антон Глушков.

Евгения Крючкова