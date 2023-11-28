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Коммерсантъ FM
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Иностранцы уходят офисиально

Доля западных компаний в объеме сделок аренды снижается

Уход крупных западных корпораций из России после начала боевых действий на Украине серьезно повлиял на офисный рынок Москвы. В этом сегменте по итогам 2023 года на долю иностранных компаний придется не более 10% объема сделок по аренде, что почти вдвое ниже год к году и втрое, чем в докризисный период. Интерес к столичным бизнес-‍центрам проявляют в основном азиатские компании, но речь идет, как правило, об открытии небольших представительских офисов.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По итогам 2023 года на долю иностранных компаний придется около 10% от всего объема сделок аренды офисов на рынке Москвы, что на 7 процентных пунктов (п. п.) ниже, чем год назад, посчитали в Nikoliers. Это самый низкий показатель как минимум с 2009 года. В 2021 году, по данным Nikoliers, на долю компаний из других стран пришлось 30% сделок, в 2018–2020 годах — 20–21%. Максимального значения показатель достигал в 2009 году — 53%.

В NF Group подтверждают, что в этом году доля иностранцев на офисном рынке Москвы окажется ниже 10%, в то время как еще в 2019 году этот показатель составлял 26%. В CORE.XP называют совершаемые сейчас зарубежными компаниями сделки минимальными «в силу небольших объемов».

Спрос на офисы в Москве, как отмечают в Nikoliers, сохраняется преимущественно со стороны азиатских компаний. Партнер NF Group Мария Зимина крупнейшей офисной сделкой с участием зарубежной компании называет аренду китайским автоконцерном Chery более 4,4 тыс. кв. м в «Метрополисе». «Среди других — компании из Германии, Швейцарии и Южной Кореи»,— добавляет эксперт. По ее словам, средний размер сделки с иностранным арендатором в этом году был довольно скромным — 580 кв. м. Руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова говорит о зарубежных компаниях, продливших договоры аренды в трех бизнес-центрах.

Ограниченная активность иностранцев наблюдается на фоне активного спроса в целом. В Nikoliers ждут, что объем сделок в этом году достигнет 1,7 млн кв. м, превысив прошлогодний на 30%. Чистое поглощение (разница между объемом занятых и высвобожденных площадей) при этом составит 500–600 тыс. кв. м, в то время как годом ранее значение было отрицательным. Еще в первом квартале этого года продолжался процесс выхода из договоров иностранных арендаторов и вакантность в сегменте росла, вспоминает Мария Зимина. Но затем тренд скорректировался. В итоге, по данным NF Group, единственным сегментом, где доля пустующих площадей за год выросла на 2,2 п. п, до 15,6%, по словам госпожи Зиминой, стали дорогие бизнес-центры. Руководитель отдела услуг собственникам CORE.XP Кирилл Бабиченко говорит о сокращении за год вакантности в целом на офисном рынке Москвы на 2,8 п. п, до 7,5%.

Текущую активность на офисном рынке со стороны российских компаний в Nikoliers объясняют отложенным спросом: в 2020 году из-за пандемии бизнес сокращал занимаемые площади, в 2021 году снова начал медленно наращивать, но в 2022 году взял паузу до стабилизации общерыночной ситуации. По данным NF Group, в этом году основной объем сделок пришелся на производственные компании (18%), игроков рынка телекоммуникаций (16%), финансовые структуры (12%). Господин Бабиченко говорит о растущей роли госсектора: за год она увеличилась с 8% до 15%.

В 2024 году объем спроса на площади в бизнес-центрах Москвы, по прогнозам Nikoliers, составит 1,5–1,6 млн кв. м за год. Директор коммерческого управления Stone Кристина Недря рассчитывает на сохранение активности в следующем году на уровне текущего. Основной объем спроса, по ее словам, при этом формируют госкорпорации и компании из реального сектора. В Nikoliers рассчитывают и на растущий интерес азиатских компаний к открытию офисов в России. Но преимущественно речь пойдет об аренде небольших площадей для открытия представительств, считает Кирилл Бабиченко. Мария Зимина прогнозирует, что и в 2024 году на долю иностранных компаний придется около 10% офисных сделок в Москве.

Александра Мерцалова

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