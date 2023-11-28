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Коммерсантъ FM
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Партнерство из иртейных соображений

МТС ищет соинвестора в компанию по производству базовых станций

Как стало известно “Ъ”, МТС хочет привлечь партнеров в капитал разработчика базовых станций «Иртея». Собеседники “Ъ” называют в качестве кандидата «Аквариус». Сделка нужна МТС, чтобы разделить санкционные риски: «Иртея» выступает исполнителем правительственной «дорожной карты» по разработке телекоммуникационного оборудования, отмечают эксперты. Однако источники “Ъ” считают более важным фактором производственные компетенции потенциального партнера, поскольку у «Иртеи» собственных мощностей нет, и способность наладить поставки или выпуск комплектующих. Под санкциями, полагают они, рано или поздно окажется любое серьезное производство электроники в РФ.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По словам источника “Ъ” на рынке, МТС ищет партнера, который на 50% войдет в капитал принадлежащего оператору ООО «Иртея». ООО занимается разработкой базовых станций связи в рамках соответствующей «дорожной карты» правительства.

«Это необходимо, чтобы снизить санкционные риски для МТС из-за того, что "Иртея" участвует в госпроекте»,— поясняет собеседник “Ъ”, близкий к одному из операторов связи. Источник “Ъ” в другом операторе подтверждает, что МТС ищет инвестора: «Продажа доли в "Иртее" нужна, в том числе чтобы компания стала более независима и могла поставлять базовые станции другим операторам».

По словам собеседников “Ъ”, на долю в «Иртее» уже претендует крупный производитель электроники «Аквариус». В МТС и «Аквариусе» от комментариев отказались.

Сейчас «Иртея» (бывшая «МТС-Электроника») на 100% принадлежит МТС. Компания выступает исполнителем «дорожной карты» «Современные и перспективные сети мобильной связи на период до 2030 года» — структура занимается разработкой базовых станций 4G/5G на архитектуре OpenRAN. Сейчас в «Иртею» переходят десятки сотрудников, которые занимались разработками телеком-оборудования в «Сколтехе» (см. “Ъ” от 20 ноября).

К июню 2026 года «Иртея» намерена наладить выпуск до 20 тыс. станций в год, на что планируется потратить 5,6 млрд руб. собственных средств (еще 5,6 млрд руб. предоставит государство), следует из «дорожной карты».

Другой потенциально крупный производитель базовых станций, согласно той же карте,— Yadro: компания намерена к 2030 году выпустить 31 тыс. базовых станций связи. Проект потребует 25 млрд руб. инвестиций, писал ТАСС со ссылкой на гендиректора Yadro Алексея Шелобкова.

«Аквариус» также проявляет интерес к разработке и производству телеком-оборудования: летом компания объявила о планах вложить 3 млрд руб. в разработку и производство коммутаторов операторского класса (см. “Ъ” от 17 июля).

Эксперты отмечают, что у «Иртеи», в отличие от Yadro, пока нет собственной производственной базы. «"Иртея" сейчас напоминает конструкторское бюро. Ей нужны не столько инвестиции, с ними может помочь материнская АФК "Система", сколько производственная база. "Аквариус" может быть полезен и как соинвестор, и как производственный партнер»,— полагает редактор Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин.

Сотрудничество МТС с кем-то из российских вендоров радиоэлектронного оборудования выглядит логичным для обеих сторон, соглашается аналитик профильного Telegram-канала @abloud62 Алексей Бойко: «Производитель сможет дополнительно загрузить свои производственные мощности заказами надежного покупателя, а разработчик получит возможность производить свое решение на мощностях не просто контрактного исполнителя, а заинтересованного в этом партнера».

Топ-менеджер одного из крупных производителей телекоммуникационного оборудования соглашается, что сейчас операторы связи и их дочерние структуры, занятые разработкой оборудования, пытаются снижать риски, в том числе санкционные. «Однако сегодня большинство профильных производителей электроники либо уже попали в черные списки, либо с большой вероятностью окажутся там, начав реальное производство»,— отмечает он. Поэтому, считает собеседник “Ъ”, успех партнерства зависит от возможностей его участников наладить устойчивые поставки или производство комплектующих.

Никита Королев

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