Белорусский лидер предположил, что если США увидят приостановку переговорного процесса со стороны России, то «направят Украине деньги и оружие, как при Байдене, и приведут в движение членов НАТО». «Но если Америка увидит, что именно Зеленский, бегая по Европе, тормозит этот процесс, они больше не будут давать ему ни оружия, ни денег и будут оказывать еще большее давление на европейцев»,— заметил господин Лукашенко.