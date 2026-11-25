Лукашенко: Трамп предотвратил третью мировую войну
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если бы у власти в США оставался Джо Байден, конфликт на Украине уже сейчас мог привести к третьей мировой войне. По его словам, этого удалось избежать благодаря Дональду Трампу.
«Дональд Трамп всерьез ввязался в эту войну. Независимо от того, как на него смотрят, он серьезно настроен на это. Понимал ли он это или нет, сделал ли он это по внутриполитическим соображениям, это другой вопрос. Дело в том, что он предотвратил эскалацию, он предотвратил третью мировую войну»,— сказал Александр Лукашенко в интервью французскому журналу Le Point.
Белорусский лидер предположил, что если США увидят приостановку переговорного процесса со стороны России, то «направят Украине деньги и оружие, как при Байдене, и приведут в движение членов НАТО». «Но если Америка увидит, что именно Зеленский, бегая по Европе, тормозит этот процесс, они больше не будут давать ему ни оружия, ни денег и будут оказывать еще большее давление на европейцев»,— заметил господин Лукашенко.