Песков призвал обращаться только к данным Минобороны о потерях российских войск
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные о потерях российских войск на специальной военной операции вправе оглашать только Минобороны. Так он прокомментировал публикации СМИ по этому поводу.
«Единственный, кто может оглашать данные о потерях,— это министерство обороны РФ. Я предлагаю не принимать во внимание никакие другие данные»,— сказал господин Песков на брифинге.
23 ноября некоторые СМИ опубликовали результаты анализа данных Росстата, полученных во время хакерской атаки на ведомство. По оценкам журналистов, к концу сентября 2026 года число погибших и пропавших без вести на СВО российских военнослужащих могло достичь 700 тыс.
Минобороны России последний раз обнародовало общие данные о числе погибших военнослужащих 21 сентября 2022 года. Тогда занимавший пост главы ведомства Сергей Шойгу сообщил о гибели 5,9 тыс. человек. С тех пор ведомство не публиковало обновленной статистики.