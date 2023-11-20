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Коммерсантъ FM
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«Сколтех» уходит со связи

Разработчики оборудования перебазируются в МТС

Как выяснил “Ъ”, в структуры МТС переходят ключевые разработчики базовых станций (БС) на архитектуре OpenRAN, которые до этого работали в «Сколтехе». Они должны наладить серийный выпуск БС к 2026 году в рамках исполнения мероприятий профильной «дорожной карты». «Сколтех» же откажется от проекта по разработке и выпуску базовых станций 4G/5G. Решение, по данным “Ъ”, связано с тем, что институт не смог найти средства на софинансирование 50% стоимости проекта (5,6 млрд руб.) — это ключевое условие для получения госсубсидий. В дальнейшем организация намерена продать интеллектуальную собственность, связанную с разработками в области мобильной связи.

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

По словам собеседника “Ъ” на IT-рынке, МТС договорилась о переходе из «Сколтеха» в принадлежащую оператору компанию «Иртея» команды «из 30–35 сотрудников», занятых в разработке базовых станций связи 4G/5G на открытой архитектуре (Open Radio Access Network, OpenRAN). Это, по словам собеседника, основная часть команды, работающей над проектом.

В МТС “Ъ” пояснили, что «Иртея» «продолжает наращивать ресурсы и набирает на открытом рынке разработчиков и инженеров, имеющих опыт создания решений для мобильной связи». Представитель компании подчеркнул, что «речи о покупке команды не идет». В то же время, уточнили в МТС, гендиректором «Иртеи» с 21 ноября станет Дмитрий Лаконцев, который «принял предложение присоединиться к коллективу, что серьезно усилит проект».

Сейчас господин Лаконцев возглавляет центр компетенций Национальной технологической инициативы на базе «Сколтеха», следует из информации, опубликованной на сайте организации. Источник “Ъ” на IT-рынке говорит, что в ноябре «Иртея» наберет 30 человек, еще дополнительно 30 — в декабре.

ООО «Иртея» (бывшая «МТС Электроника»; учреждено в 2021 году с уставным капиталом 500 млн руб.) на 100% принадлежит МТС. В сентябре «Ведомости» писали, что эта компания займется разработкой и производством базовых станций связи 4G/5G на архитектуре OpenRAN, к июню 2026 года она намерена наладить выпуск до 20 тыс. БС в год. На эти цели компания намерена направить 5,6 млрд руб. собственных средств и столько же получить на проект в виде госсубсидии, писало издание со ссылкой на августовскую версию «дорожной карты» «Современные и перспективные сети мобильной связи на период до 2030 года».

В февральской версии «дорожной карты» (есть у “Ъ”) исполнителем тех же мероприятий с аналогичными параметрами финансирования назывался «Сколтех». И работа по проекту велась: в апреле «Сколтех» объявил о разработке первой российской базовой станции связи 5G, бюджет этого проекта составил 342 млн руб., 300 млн руб. из которых были получены в виде гранта.

Собеседник “Ъ” на рынке объясняет, что «Сколтех» не смог найти средства на 50% софинансирования своих разработок. Это необходимо по условиям получения субсидий в рамках исполнения «дорожной карты». По словам источника “Ъ”, поэтому «Сколтех» отказался от планов разработки БС на OpenRAN, решив сфокусироваться на проведении исследований в рамках «дорожной карты». «Речь идет о 5G Advanced и шестом поколении (6G). Это огромный пласт задач, над которыми уже работают наши исследователи»,— пояснили “Ъ” в «Сколтехе».

Структуры МТС заинтересованы в покупке прав на принадлежащие «Сколтеху» и связанные с разработками оборудования на OpenRAN патенты, говорят собеседники “Ъ” на рынке. По словам одного из них, «Сколтех» намерен учредить новое юрлицо, передать ему патенты, а затем продать инвестору.

В самом «Сколтехе» “Ъ” подтвердили, что планируют коммерциализовать интеллектуальную собственность, связанную с разработками в области мобильной связи, но «это задача не сегодняшнего дня». «Мы будем внимательно рассматривать предложения»,— уточнили в «Сколтехе». По словам источника “Ъ” на рынке, покупателем юрлица с патентами может стать «Иртея». В МТС, впрочем, отрицают интерес к покупке интеллектуальной собственности: «"Иртея" и МТС не заключали и не планируют заключать договоры со "Сколтехом"».

Никита Королев, Тимофей Корнев

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