Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Вендоры коммутируют с рынком

Производители оборудования рассчитывают на протекционизм

Вслед за «Ростелекомом» производитель электроники «Аквариус» вложит 3 млрд руб. в разработку и выпуск телекоммуникационного оборудования. Компания хочет производить коммутаторы операторского класса, которые могут быть признаны отечественными. Сейчас коммерческие потребители в основном закупают иностранное оборудование по параллельному импорту, отмечают эксперты, но цены растут, а логистика усложняется. Местные производители рассчитывают на спрос и за счет «ужесточения протекционистской политики». По словам источников “Ъ”, они уже обсуждают идею запрета на параллельный импорт зарубежного оборудования, аналоги которого есть в РФ.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил на портале поиска работы HH.ru, что ПК «Аквариус» (входит в «Смарт Холдинг») опубликовала несколько вакансий, связанных с разработкой и тестированием телекоммуникационного оборудования. В частности, компания ищет «руководителя отдела тестирования» и «руководителя отдела разработки аппаратного обеспечения». Из описания следует, что соискателям предстоит работать в департаменте телекоммуникационных решений — «новом подразделении компании, цель которого — создать и вывести в производство линейку телекоммуникационного оборудования Aquarius».

В компании пояснили “Ъ”, что видят спрос в сегменте, поэтому планируют расширить бизнес. Речь идет о «разработке аппаратного и программного обеспечения, формировании отдельной команды, самостоятельного развития модельного ряда в реестре телекоммуникационного оборудования российского происхождения». В «Аквариусе» уточнили, что вложат в направление на первом этапе 3 млрд руб., наняв «порядка 100 новых сотрудников».

Коммутатор — один из базовых элементов сетей связи, который предназначен для соединения узлов в пределах одного или нескольких сегментов. Основные российские производители — «Элтекс», «Булат», Qtech и другие, уточнил “Ъ” заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов.

По словам эксперта, российские производители в основном ориентированы на «регулируемый рынок»: «Такое оборудование в небольшом объеме мог закупать госсектор, госкорпорации для своих закрытых сетей. Коммерческие крупные операторы связи приобретали в основном оборудование зарубежных Cisco, Huawei, Juniper, которое ввозится по параллельному импорту. Но цены выросли в среднем на 50–70% к 2021 году, а логистика поставок все сложнее». О запуске производства телекоммуникационного оборудования на мощностях питерского завода «Авангард» в июне объявлял «Ростелеком» — кроме коммутаторов речь шла об IP-видеокамерах, роутерах и другой продукции.

Собеседник “Ъ” в одном из операторов отмечает, что «Элтекс», «Булат» и Qtech также будут усиливать присутствие в корпоративном секторе, но «Аквариус» может поставлять «более полный стэк оборудования, включая серверы и СХД». В то же время, подчеркивает он, «пока операторы связи в целом неохотно переходят на отечественное оборудование, в том числе в элементах сети, поскольку есть возможность закупить зарубежное через параллельный импорт».

По итогам 2022 года объем российского рынка телекоммуникационного оборудования увеличился на 1,7%, до 2 трлн руб., сообщал Cnews со ссылкой на NeoAnalytics. Издание пишет, что российский рынок остается импортозависимым. Но глава Zelax (отечественный производитель оборудования) Сергей Сухман не соглашается с оценками, подчеркивая, что «точных цифр по рынку ни у кого нет, но и в деньгах, и в штуках он упал».

Интерес «Аквариуса» к разработке и выпуску оборудования господин Сухман объясняет тем, что из-за предстоящего ужесточения требований регулирования, которое определяет статус отечественности, спрос на разработанную и произведенную в России технику будет расти. Собеседник “Ъ” на рынке добавляет, что «обсуждаются идеи» ограничить параллельный импорт в Россию телеком-оборудования, аналоги которого собираются в стране: «Пока дальше разговоров эти планы не продвинулись, но могут появиться в официальном поле уже к концу года».

Никита Королев, Юлия Тишина

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Присоединяйтесь к читателям «Ъ» — узнавайте больше, чем лежит на поверхности

Зачем регистрироваться?

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...