Вендоры коммутируют с рынком

Вслед за «Ростелекомом» производитель электроники «Аквариус» вложит 3 млрд руб. в разработку и выпуск телекоммуникационного оборудования. Компания хочет производить коммутаторы операторского класса, которые могут быть признаны отечественными. Сейчас коммерческие потребители в основном закупают иностранное оборудование по параллельному импорту, отмечают эксперты, но цены растут, а логистика усложняется. Местные производители рассчитывают на спрос и за счет «ужесточения протекционистской политики». По словам источников “Ъ”, они уже обсуждают идею запрета на параллельный импорт зарубежного оборудования, аналоги которого есть в РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил на портале поиска работы HH.ru, что ПК «Аквариус» (входит в «Смарт Холдинг») опубликовала несколько вакансий, связанных с разработкой и тестированием телекоммуникационного оборудования. В частности, компания ищет «руководителя отдела тестирования» и «руководителя отдела разработки аппаратного обеспечения». Из описания следует, что соискателям предстоит работать в департаменте телекоммуникационных решений — «новом подразделении компании, цель которого — создать и вывести в производство линейку телекоммуникационного оборудования Aquarius».

В компании пояснили “Ъ”, что видят спрос в сегменте, поэтому планируют расширить бизнес. Речь идет о «разработке аппаратного и программного обеспечения, формировании отдельной команды, самостоятельного развития модельного ряда в реестре телекоммуникационного оборудования российского происхождения». В «Аквариусе» уточнили, что вложат в направление на первом этапе 3 млрд руб., наняв «порядка 100 новых сотрудников».

Коммутатор — один из базовых элементов сетей связи, который предназначен для соединения узлов в пределах одного или нескольких сегментов. Основные российские производители — «Элтекс», «Булат», Qtech и другие, уточнил “Ъ” заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов.

По словам эксперта, российские производители в основном ориентированы на «регулируемый рынок»: «Такое оборудование в небольшом объеме мог закупать госсектор, госкорпорации для своих закрытых сетей. Коммерческие крупные операторы связи приобретали в основном оборудование зарубежных Cisco, Huawei, Juniper, которое ввозится по параллельному импорту. Но цены выросли в среднем на 50–70% к 2021 году, а логистика поставок все сложнее». О запуске производства телекоммуникационного оборудования на мощностях питерского завода «Авангард» в июне объявлял «Ростелеком» — кроме коммутаторов речь шла об IP-видеокамерах, роутерах и другой продукции.

Собеседник “Ъ” в одном из операторов отмечает, что «Элтекс», «Булат» и Qtech также будут усиливать присутствие в корпоративном секторе, но «Аквариус» может поставлять «более полный стэк оборудования, включая серверы и СХД». В то же время, подчеркивает он, «пока операторы связи в целом неохотно переходят на отечественное оборудование, в том числе в элементах сети, поскольку есть возможность закупить зарубежное через параллельный импорт».

По итогам 2022 года объем российского рынка телекоммуникационного оборудования увеличился на 1,7%, до 2 трлн руб., сообщал Cnews со ссылкой на NeoAnalytics. Издание пишет, что российский рынок остается импортозависимым. Но глава Zelax (отечественный производитель оборудования) Сергей Сухман не соглашается с оценками, подчеркивая, что «точных цифр по рынку ни у кого нет, но и в деньгах, и в штуках он упал».

Интерес «Аквариуса» к разработке и выпуску оборудования господин Сухман объясняет тем, что из-за предстоящего ужесточения требований регулирования, которое определяет статус отечественности, спрос на разработанную и произведенную в России технику будет расти. Собеседник “Ъ” на рынке добавляет, что «обсуждаются идеи» ограничить параллельный импорт в Россию телеком-оборудования, аналоги которого собираются в стране: «Пока дальше разговоров эти планы не продвинулись, но могут появиться в официальном поле уже к концу года».

Никита Королев, Юлия Тишина