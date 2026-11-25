Если бы Батраков попал по сопернику, то красной карточки было бы не избежать, но россиянин отделался желтой и был заменен на 74-й минуте. Уже после того как он ушел с поля, «Галатасарай» забил гол и выиграл 1:0, что вполне можно считать неожиданным результатом, причем не единственным в этот вечер. В Манчестере, где «Сити» принимал «Наполи», гости мало того, что забили первыми, да еще и при счете 1:1 вышли вперед. Но под занавес «Сити» все-таки забил, итоговый счет 2:2.