«Еще одна неожиданная ничья была зафиксирована в Лондоне»
Владимир Осипов — о матчах Лиги чемпионов
Мадридский «Реал» вышел на первое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Команда Жозе Моуринью крупно обыграла на своем поле клуб из Нидерландов ПСВ (5:1). В первый игровой день не обошлось без неожиданностей: очки потеряли лондонский «Арсенал» и «Манчестер-Сити». За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
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Матч «Галатасарай»—«Астон Вилла» начинал программу дня, и здесь российские поклонники футбола следили за Алексеем Батраковым. К сожалению, забить пятый мяч в Лиге чемпионов полузащитник хозяев не смог, но запомнился эффектным ударом ножницами и тем, что чуть не подрался с капитаном команды соперника Джонном Макгинном. Шотландец толкнул россиянина, после чего тот попытался ударить его ногой. Футбольный эксперт Игорь Корнеев отметил, что в таких ситуациях нужно быть сдержаннее:
«Он должен быть эмоциональным и, конечно, уметь постоять за себя. Просто в таких матчах, если ты делаешь неправильные вещи, не только ты можешь пострадать, но и команда, и вот здесь нужно быть аккуратным».
Если бы Батраков попал по сопернику, то красной карточки было бы не избежать, но россиянин отделался желтой и был заменен на 74-й минуте. Уже после того как он ушел с поля, «Галатасарай» забил гол и выиграл 1:0, что вполне можно считать неожиданным результатом, причем не единственным в этот вечер. В Манчестере, где «Сити» принимал «Наполи», гости мало того, что забили первыми, да еще и при счете 1:1 вышли вперед. Но под занавес «Сити» все-таки забил, итоговый счет 2:2.
Еще одна неожиданная ничья была зафиксирована в Лондоне, где «Арсенал» принимал дортмундскую «Боруссию». Хозяева, видимо, планировали взять верх с любимым счетом 1:0, но не тут-то было. Дортмунд смог отыграться (1:1). Ну а самый красивый гол вечера забил игрок «Реала» Джуд Беллингем в ворота ПСВ. Он принял мяч на скорости, подработал его, не опуская на землю, и пробил слету точно в угол, причем из-за пределов штрафной.
«Реал» выиграл 5:1, хотя звезды Мадрида валяли дурака весь первый тайм и даже уступали 0:1. 25 ноября поклонников футбола ждет еще девять матчей Лиги чемпионов. В большинстве противостояний также есть явный фаворит и аутсайдер. Например, азербайджанский клуб «Сабах» встречается в Баку с «Барселоной», и здесь вопрос только в том, сколько мячей положат сопернику сине-гранатовые. Другой гранд — ПСЖ — принимает итальянскую «Рому», но поверить в то, что на своем поле парижане потеряют очки сложно, уверен футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции:
«Что может сказаться на длительной дистанции для "Пари Сен-Жермена"? У них сейчас ключевые игроки начинают получать травмы, и это не синяки, скажем так. Сначала Кварацхелия, теперь Дуэ. Но в случае с "Ромой" у меня вопросов никаких нет: победа ПСЖ будет с разницей в два мяча, и сильно утруждать им себя не придется».
Матч, который точно без внимания не останется — «Спортинг»— «Манчестер Юнайтед». Это дебют Маурисио Почеттино в Лиге чемпионов на посту главного тренера «красных дьяволов». Еще в вечернем слоте, где встречи начинаются в 23.00 мск, яркими могут получиться противостояния «Лилль»—«Бавария» и «Брюгге»—«Ливерпуль». Ну а среди матчей, которые стартуют чуть раньше (20.45), вне конкуренции игра в Баку «Сабах»—«Барселона».