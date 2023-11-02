С мачтой о чем-то большем

Оператор связи МТС возобновил переговоры по продаже своих сотовых вышек: одним из возможных покупателей может стать консорциум инвесторов, в который войдет АФК «Система». По данным “Ъ”, головная структура оператора будет иметь в нем неконтрольную долю. Ранее покупкой актива МТС интересовались структуры Ивана Таврина и связанный с основателем «Кордианта» Вадимом Гуриновым «Сервис-Телеком». Аналитики считают, что в условиях высокой ставки ЦБ и соответствующей стоимости долга башенную компанию не удастся продать одному профильному инвестору, поэтому консорциум — логичный вариант.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Источники “Ъ” на телеком-рынке рассказал, что МТС возобновила переговоры по продаже своего башенного бизнеса. По его словам, одним из возможных вариантов может быть оптимизация структуры МТС путем передачи башенной инфраструктуры в АФК «Система» (владеет 42,09% МТС) для дальнейшей продажи. Однако другой источник уточняет, что сейчас речь идет о возможной продаже консорциуму финансовых инвесторов, включая АФК, «у которой может быть неконтрольная доля в консорциуме». По его словам, параметры сделки и конкретные доли пока не утверждены, идут переговоры. В МТС и АФК «Система» отказались от комментариев.

МТС выделила башенные активы в ООО «Башенная инфраструктурная компания» (в портфеле около 23 тыс. антенно-мачтовых сооружений, АМС) в сентябре 2021 года. Компания планировала продать актив в первой половине 2022 года, но из-за неопределенности, которая сложилась на рынке в результате военной операции на Украине, переговоры отложили (см. “Ъ” от 26 апреля 2022 года).

Ранее в числе основных интересантов на покупку актива МТС источники “Ъ” называли «Сервис-Телеком» (75% — у Галины Гуриновой, супруги Вадима Гуринова, основателя «Кордианта») и «Новые башни» (принадлежит Kismet Capital Group Ивана Таврина). В «Сервис-Телекоме» и «Новых башнях» не стали комментировать возможность участия в консорциуме. Один из собеседников “Ъ” на телеком-рынке допускает, что на фоне текущего курса валюты и в целом экономической ситуации МТС не смогла договориться о продаже актива профильному инвестору, поэтому теперь обсуждается вариант консорциума.

В первом полугодии число введенных в эксплуатацию АМС увеличилось по отношению ко всему 2022 году на 3,2%, до 98,1 тыс. объектов (см. “Ъ” от 13 сентября). По оценке участников рынка, доли по числу объектов распределились так: 33% — у ГК «Новые башни», 24% — у Башенной инфраструктурной компании МТС, 20% занимает «Сервис-Телеком», 18% — у структуры Tele2 «Пилар», еще около 5% — у региональных компаний.

Сделка по продаже башенного портфеля уменьшит долг МТС, отмечает директор инвестиционного банка Aspring Capital Алексей Куприянов. «В условиях высокой ставки ЦБ и высокой стоимости долга башенную компанию сложно продать по двузначным мультипликаторам, которые были недавно. Скорее всего, это мультипликатор менее 10, при этом у МТС, вероятно, сохранится возможность вернуть операционный контроль над активом, что является стандартной практикой таких сделок»,— говорит господин Куприянов. По его мнению, обсуждаемым формат консорциума — возможность для инвестора войти в актив с потенциалом роста по приемлемой оценке.

Монетизация активов МТС позволит АФК «Система» рассчитывать на дополнительные или как минимум несокращающиеся дивиденды от оператора, считает старший инвестиционный консультант «Финама» Тимур Нигматуллин.

Главный аналитик компании «Регблок» Анна Авакимян считает, что в случае передачи башенных активов МТС в АФК у оператора вырастет рентабельность активов и сократится леверидж (соотношение заемного и собственного капитала), «сама башенная инфраструктура МТС может быть оценена в 90–120 млрд руб.». В то же время старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Мария Суханова считает, что текущая среда с высокими процентными ставками, волатильностью валютного курса и неопределенностью по срокам массового запуска 5G «к привлекательной оценке актива не располагает». Аналитик отмечает, что «сейчас долговая нагрузка компании умеренная (1,8 чистый долг / EBITDA без аренды на конец первого полугодия, чистый долг 416 млрд руб.) и срочности для продажи башен нет».

Юлия Тишина