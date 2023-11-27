Доля осталась в залоге

Окружной суд не удовлетворил кассационную жалобу ООО «Вклад и капитал» о признании прекращенным обременения 99,99% в уставном капитале белореченского предприятия по добыче гравия и песка «Инертюг». Доля в залоге у компании бизнесмена Сергея Галицкого «Инвестстрой» после продажи предприятия в рассрочку. Согласно договору, сумма сделки составила 18,5 млн руб. с регистрацией обременения в ЕГРЮЛ. ООО «Вклад и капитал», оплатив основной долг, направило продавцу уведомление о снятии залога, но в компании «Инвестстрой» указали, что общество допустило просрочку платежей, в результате чего образовалась задолженность. Юристы считают, что компания «Вклад и капитал» может снять обременение, если стороны договорятся, что залогом обеспечивается только основная часть обязательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Истец через суд рассчитывал погасить регистрационную запись в ЕГРЮЛ о наличии обременения доли в УК ООО «Инертюг»

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Истец через суд рассчитывал погасить регистрационную запись в ЕГРЮЛ о наличии обременения доли в УК ООО «Инертюг»

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил без изменения решения нижестоящих судов по иску ООО «Вклад и капитал» к компании Сергея Галицкого «Инвестстрой». Согласно судебному постановлению, размещенному на портале Kad.arbitr.ru, истец пытался оспорить отказ о признании прекращенным обременения в виде залога на долю в УК ООО «Инертюг» в размере 99,99%, зарегистрированного в ЕГРЮЛ.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Вклад и капитал» зарегистрировано в Белореченске в 2017 году, фирмой владеет Татьяна Певтулиди. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. В 2022 году фирма показала выручку 14,5 млн руб., чистую прибыль — 1 млн руб. ООО «Инертюг», 99,99% которой владеет «Вклад и капитал», занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров, добычей глины и каолина. Доля обременена залогом в пользу ООО «Инвестстрой» с 2019 года. ООО «Инвестстрой» принадлежит миллиардеру Сергею Галицкому. Общество зарегистрировано в Краснодаре в 2009 году с основным видом деятельности — капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний. Выручка компании по итогам 2022 года составила 40,6 млрд руб., убыток — 7,7 млрд руб.

Согласно материалам дела, в январе 2018 года компания «Вклад и капитал» купила у ООО «Инвестстрой» в рассрочку долю в УК ООО «Инертюг». Согласно нотариально заверенному договору, сумма сделки составила 18,5 млн руб. Соответствующая запись была внесена в ЕГРЮЛ.

Спустя год график платежей был изменен, а также предусмотрена ответственность за неуплату в срок — пени в размере 0,1% от оставшейся суммы месячного платежа за каждый день просрочки. Оплатив основной долг, ООО «Вклад и капитал» направило компании Сергея Галицкого уведомление о погашении в ЕГРЮЛ записи об обременении залогом доли в уставном капитале ООО «Инертюг».

Компания «Инвестстрой», возражая, указала, что обязательства общество погасило с просрочкой, пени не оплачены. Согласно второму делу между сторонами корпоративного спора, инициированного в прошлом году по иску ООО «Инвестстрой», сумма задолженности составляет более 50 млн руб.

Как писал «Ъ-Кубань», в ходе рассмотрения дела суд удовлетворил ходатайство истца о наложении ареста на принадлежащие ответчику строительную технику и оборудование. Кроме того, суд запретил Росреестру осуществлять регистрационные сделки в отношении 99,99-процентной доли ответчика в уставном капитале ООО «Инертюг», а также земельного участка и здания в Белореченске, принадлежащих компании «Вклад и капитал» и пр.

Старший юрист юридической фирмы «Косенков и Суворов», адвокат Александра Шульц считает, что компания «Вклад и капитал» может снять обременение, только если стороны договорятся, что залогом обеспечивается только основная часть обязательства. Что касается последствий, юрист отмечает, что залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенное имущество. По общему правилу, обращение осуществляется по решению суда, если соглашением не предусмотрен внесудебный порядок. «Вместе с тем, учитывая второе дело о взыскании ООО “Инвестстрой” задолженности и неустойки, скорее всего, в его намерения не входит возврат доли в уставном капитале ООО “Инертюг”. Кроме того, вполне можно рассчитывать, что суд в порядке ст. 333 Гражданского кодекса России снизит размер неустойки, если ООО “Вклад и капитал” заявит такое ходатайство»,— резюмирует юрист.

В фирме «Инвестстрой» на запрос «Ъ-Кубань» в момент подготовки материала не ответили. Связаться с ООО «Вклад и капитал» по указанным в открытых источниках телефонам не удалось.

Наталья Решетняк

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