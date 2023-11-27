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Коммерсантъ FM
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СМИ: Казахстан и Узбекистан ведут переговоры о покупке истребителей Rafale

Французский телеканал BFMTV сообщил, что Казахстан и Узбекистан ведут переговоры с Францией о покупке европейских истребителей, которые заменят имеющиеся на вооружении этих стран МиГ-29, МиГ-31, Су-27 и Су-30.

Фото: Ludovic Marin / Reuters, Ludovic Marin / Pool / Reuters

Фото: Ludovic Marin / Reuters, Ludovic Marin / Pool / Reuters

По информации телеканала, переговоры идут с аэрокосмической компанией Dassault Aviation. Источник издания La Tribune сообщает, что экспертные группы со стороны производителя военных самолетов неоднократно посещали Узбекистан с рабочими визитами.

Ранее La Tribune писало, что Узбекистан планирует приобрести 24 истребителя Rafale. Казахстан, по информации издания, также ведет переговоры с Dassault Aviation, однако перспективы поставок самолетов в эту страну «более отдаленные».

Петр Бузлаев

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