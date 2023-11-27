Бывший топ-менеджер «Аптеки от склада» запустил свой маркетплейс

Бывший технический директор пермской сети «Аптека от склада» Иван Якушев выкупил ее домен и на ее базе создал новый маркетплейс — «Склад здоровья». Об этом «Ъ» сообщил сам господин Якушев. Он утверждает, что «Склад здоровья» никоим образом не связан с «Аптекой от склада».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В октябре 2023 года Иван Якушев учредил компанию «Склад здоровья». Разрешение на дистанционную торговлю она еще не получила.

Пока у «Склада здоровья» единственный партнер —«Планета здоровья». Руководитель отдела электронной коммерции этой аптечной сети Александр Азанов подтвердил «Ъ», что сеть сотрудничает с «новым интернет-проектом» — агрегатором аптечных товаров и товаров для красоты и здоровья. По его словам, «Планета здоровья» присоединилась к проекту «на общих для всех комиссионных условиях». Иван Якушев говорит, что ведется работа по подключению и других аптек.

Точки сети «Аптека от склада», учрежденной Николаем Шавриным и Андреем Годоваловым, стали массово закрываться в октябре 2023 года. Тогда же началась процедура банкротства единственного дистрибутора сети — компании «Годовалов». На собственное банкротство в ноябре подали сами предприниматели — основатели компании Андрей Годовалов и Николай Шаврин. Сумма требований к ним, по данным суда, составляет 4,27 млрд и 4,18 млрд руб. соответственно.

Точки «Аптеки от склада» стали переходить другим игрокам рынка. «Ригла» арендовала часть помещений, которые сеть раньше занимала в Ямало-Ненецком автономном округе. В Москве, Подмосковье и Тюменской области, как ранее сообщал «Фармвестник», 35 точек перешли «Фармленду».

Полина Гриценко