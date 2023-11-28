Мнение эксперта

Илья Кондратенко, и.о. заведующего кафедрой логистики и коммерции УрГЭУ

— В рамках параллельного импорта можно доставить труднодоступные в новых экономических реалиях грузы через страны, на которые не распространяются антироссийские санкции. Для этого представительство компании, расположенное за рубежом, может заказать или купить необходимый товар и отправить его в Россию. С распространением данного механизма многие предприятия стали открывать свои представительства за рубежом. В качестве места для локализации чаще всего выбирается Казахстан, Беларусь, Армения, Грузия и Китай. Однако прежде чем создавать представительство в той или иной стране и организовывать параллельный импорт, необходимо учесть риски, в том числе вероятность введения санкций против выбранной для локализации страны.

Перевозить по параллельному импорту можно практически все группы товаров. Исключение составляют отдельные позиции, например самолеты. Но их мы вполне успешно можем производить внутри страны, чем сейчас активно занимаемся. Можно утверждать, что механизм параллельного импорта позволил избежать дефицита товаров.

В то же время сроки доставки товаров увеличились. Это зависит от того, откуда и каким транспортом доставляется груз, то есть от сложности логистической цепочки. Именно этот фактор влияет на повышение итоговой стоимости товара. Поэтому сейчас все работают над тем, чтобы оптимизировать логистические цепочки.

Поскольку механизмом параллельного импорта пользуются практически все производственные компании, он останется актуальным и востребованным в ближайшем будущем, но его доля в общей структуре импорта будет сокращаться. Так, на начало 2023 года доля параллельного импорта составляла 13%, а к сентябрю она сократилась до 11%. Это произошло в связи с активными темпами импортозамещения, которые закрывают внутренние потребности страны, в результате компаниям больше не нужно привозить комплектующие из-за рубежа. Ожидается, что в ближайшие пять лет доля параллельного импорта за счет наращивания темпов импортозамещения может сократиться до 6%.