«Совтехэко» будет украшать центр Воронежа к Новому году второй год подряд

В Воронеже площадь Ленина к Новому году второй год подряд будет украшать местное ООО «Совтехэко». Компания стала победителем конкурса, снизив начальную цену контракта в 14,4 млн руб. на 1 тыс. руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. В прошлом году общество украшало площадь Ленина за 65,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Так новогодняя елка выглядела в Воронеже в прошлом году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Так новогодняя елка выглядела в Воронеже в прошлом году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего в тендере участвовали две компании. Имя проигравшего участника не раскрывается, однако известно, что он предложил выполнить работы за 14,3 млн руб. При подведении итогов конкурса в первую очередь учитывалась выгодность ценового предложения, во вторую — качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки, квалификация участника.

В прошлом году оформление площади Ленина было выполнено в стилистике Петровской эпохи в честь 350-летия со дня рождения первого российского императора. К этому, в частности, отсылали фотозона с его фигурой и вензель на верхушке 19-метровой елки. В этом году их планируется заменить Дедом Морозом со Снегурочкой и привычной звездой соответственно. Остальные элементы украшения во многом будут «прошлогодними». Подрядчику предстоит отремонтировать или обновить их, установить до 20 декабря, а затем демонтировать и отвезти на склад до 26 января.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Совтехэко» было зарегистрировано в 2008 году для деятельности в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставления технических консультаций в этих областях. Уставный капитал — 15,1 тыс. руб. Директор и бенефициар — Борис Чубур. Он также выступает председателем правления воронежской областной общественной организации молодых архитекторов. Выручка «Совтехэко» в 2022 году выросла на 41% по сравнению с 2021-м: с 55 млн до 77 млн руб., чистая прибыль — в 2,8 раза: с 5,3 млн до 15 млн руб. С 2018 года компания получила 20 госконтрактов на 178,5 млн руб. в сумме. Крупнейшими заказчиками являются муниципальное учреждение Воронежа «Централизованная клубная система» (79,1 млн руб.), муниципальное учреждение «Управляющая жилищная компания» (город Фролово Волгоградской области; 30,6 млн руб.) и управление главного смотрителя Липецка (21,6 млн руб.).

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте