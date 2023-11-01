В Воронеже на оформление площади Ленина к Новому выделяют 14 млн рублей

Муниципальное бюджетное учреждение Воронежа «Централизованная клубная система» объявило конкурс по выбору подрядчика для оформления площади Ленина к Новому году. Начальная цена контракта составляет 14,4 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Источник финансирования — бюджет муниципалитета и областные средства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предмет контракта включает в себя монтаж и демонтаж оформления. Поставка необходимых товаров должна быть произведена до 20 декабря, уборка и транспортировка на склад — до 26 января.

Подрядчик будет выбран в ходе конкурса, в котором в первую очередь учтут выгодность ценового предложения, во вторую — качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки, а также квалификация участника. Заявки на участие в торгах можно подавать до 16 ноября, итоги будут подведены 24 ноября.

Пресс-служба мэрии Воронежа сообщила, что в этом году планируется использовать 19-метровую ель, различные фотозоны, горку, «шатер из гирлянд» и другие аттракционы, которые в прошлом году обошлись городскому бюджету в 65,4 млн руб. (из них 15,3 млн руб.ушло на елку).

«Перед подрядчиком (местным ООО «Совтехэко» — прим. «Ъ-Черноземье»), который создавал конструкции, ставилась задача создать элементы новогоднего оформления, которые прослужат Воронежу пять-семь лет. Она была выполнена, поэтому в этом году, согласно утвержденной концепции, эти же фигуры появятся на площади Ленина к концу декабря,— рассказал замруководителя управления культуры Валентин Босенко.

В горадминистрации также сообщили, что, помимо монтажа и демонтажа конструкций, подрядчику предстоит провести локальный ремонт, обновление или техническое обслуживание элементов праздничного оформления «для улучшения их работоспособности». Кроме того, ему предстоит заменить фигуру Петра I на фотозону «Дед Мороз со Снегурочкой», а Петровский вензель на верхушке елки — на привычную звезду.

В прошлом году подрядчика для украшения площади Ленина к Новому году выбрали еще в начале октября. Это произошло на фоне отказа властей Калуги, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга от трат на новогодние гуляния в пользу помощи мобилизованным и их семьям. В ответ на это в Минобороны РФ подчеркнули, что нет «никакой необходимости» отменять праздничные новогодние мероприятия в регионах, чтобы направить сэкономленные средства для обеспечения военнослужащих.

В мэрии Воронежа тогда уточняли, что новые элементы оформления будут долговечными, средства на работы выделены заранее и являются целевыми, и, самое главное, в бюджетах уже заложен достаточный объем средств, чтобы «в полной мере выполнить все заявки воинских частей по дополнительному обмундированию воронежских мобилизованных». Руководитель секретариата губернатора Игорь Лотков назвал установку главного новогоднего дерева Воронежа «победой света над тьмой» и «символом стойкости народа».

В итоге площадь Ленина на новогодних праздниках в прошлом году посетили почти 200 тыс. человек, годом ранее — 183 тыс. человек.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте