Нефть тянет вниз

Мировая цена на нефть упала ниже $80 за баррель впервые с 16 ноября. Январские фьючерсы на сырье эталонной марки Brent на Лондонской бирже теряют почти 1%. При этом котировки снижаются четвертый день подряд. По данным Reuters и Bloomberg, нефтяные контракты дешевеют в ожидании встречи ОПЕК+, которая пройдет 30 ноября. Предполагается, что там Россия и Саудовская Аравия обсудят возможность продлить добровольное сокращение производства и экспорта нефти на следующий год.

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Но что будет с ценами на сырье дальше? И какие риски несет стоимость ниже $80 за баррель для России? Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков уверен, что заметного падения котировок в перспективе ждать не стоит: «Где-то с середины октября, особенно Международное энергетическое агентство, разгоняли идею о том, что китайская экономика перегрета, что может начаться рецессия.

На страхах, что КНР в 2024 году сократит экономику и, соответственно, импорт нефти, уже сейчас началась распродажа.

Периодически возникают какие-то локальные истории про ОПЕК+, например. Если организация перенесла встречу, значит, есть разногласия. Если сделка развалится, то каждый будет добывать по максимуму, соответственно, образуется огромный переизбыток предложения. Тогда цена нефти рухнет, поэтому лучше сейчас продать фьючерсы, зафиксировать прибыль, чем потом получить убыток.

Вот эти идеи о том, что у Китая проблемы, а у ОПЕК+ якобы есть какие-то неразрешимые противоречия, толкают цену вниз. С ОПЕК+, конечно, есть некие шероховатости, и диалог, скажем так, продолжается, но речь о распаде сделки, думаю, никто не ведет. Просто на встречу хотят выйти уже с готовым решением, чтобы на ней ничего не обсуждать.

Я бы все-таки сделал ставку на то, что цена нефти в будущем несколько скорректируется, и мы вернемся в коридор $85-95 за баррель. До самой встречи стоимость скорее будет лихорадить. Каждый слух станет толкать ее то вверх, то вниз. Мы будем видеть колебания цены в зависимости от разных факторов. Какой-то причины, которая бы только снижала или только повышала котировки, нет, поэтому трейдеры будут цепляться за каждый небольшой инфоповод».

Госдума и Совет федерации ранее приняли федеральный бюджет на следующий год. Предполагается, что его доходы в 2024-м превысят 35 трлн руб. По словам спикера нижней палаты Вячеслава Володина, более 67% этих поступлений не зависят от нефти и газа. Падение котировок Brent ниже $80 за баррель может незначительно повлиять на российскую казну, считает ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Впрочем, все будет зависеть от скорости падения цен, продолжает он:

«Если говорить о цене в $80 за баррель, российский бюджет от этого особо не выигрывает, но и сильно не проигрывает, поскольку мы обычно закладываем стоимость ниже — в районе $60-65. То есть с этой точки зрения поступления вполне нормальные. Тем более что и прогнозный курс рубля на этот год был гораздо меньше, чем мы сейчас наблюдаем.

По большому счету мы находимся в очень комфортной ситуации — бочка нефти у нас стоит больше, чем обычно, и, соответственно, рублевые доходы бюджета не страдают.

Если цена упадет ниже, уже будет не очень приятно, потому что у нас все равно есть какой-то небольшой дисконт к мировым ценам. И чем меньше будет стоить нефть, тем меньше будет доход российского бюджета и российских компаний. Но, наверное, все-таки речь идет о стабилизации цен около текущих значений, а к концу года ралли на рынке нефти случаются чаще, чем на рынке акций».

Доля нефтегазовых доходов российского бюджета тем временем упала до минимума за 16 лет. По данным Счетной палаты, с января по сентябрь отрасль обеспечила почти треть поступлений в казну. В аналогичном периоде прошлого года показатель превышал 40%. В абсолютном выражении такие поступления сократились в полтора раза, до 5,5 трлн руб.

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Владимир Расулов