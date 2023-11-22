Торг за нефтяные квотировки

Крупнейшие производители нефти демонстрируют признаки разлада накануне встречи в конце ноября, на которой возможен пересмотр параметров сделки по ограничению добычи. ОПЕК+ перенес официальную встречу в Вене с 26 ноября на 30 ноября, чтобы дать сторонам больше времени на переговоры. Расхождения, видимо, связаны с тем, что Саудовская Аравия из-за слабости нефтяных котировок в последние недели стремится убедить других членов ОПЕК+ сократить добычу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leonhard Foeger/File Photo, Reuters Фото: Leonhard Foeger/File Photo, Reuters

Участники сделки ОПЕК+ неожиданно отложили плановую встречу, изначально намеченную на 26 ноября, перенеся ее на 30 ноября. Столь значительный перенос происходит впервые за последние годы и, видимо, нужен для того, чтобы дать сторонам сделки больше времени для согласования позиций на фоне снижения нефтяных котировок. Январский фьючерс на Brent на сообщении о переносе встречи резко упал на 3,6%, до $79,5 за баррель.

Страны ОПЕК+ в конце прошлого года утвердили сокращение добычи на 2 млн б/с. Кроме того, РФ и Саудовская Аравия выполняют обязательства по добровольному ограничению экспорта и добычи. РФ обязалась летом сократить экспорт на 500 тыс. б/с, а с сентября и до конца года сохранять сокращение экспорта в 300 тыс. б/с. Саудовская Аравия добровольно до конца года сокращает добычу на 1 млн б/c.

Несмотря на усилия Саудовской Аравии и России, котировки нефти, в сентябре приближавшиеся к $100 за баррель, вновь опустились ниже $80 за баррель. До сих пор в этом году Саудовская Аравия всегда предпринимала дополнительные усилия для того, чтобы нефть не дешевела ниже уровня в $70 за баррель, однако такая угроза становится все более явной в первом квартале 2024 года, когда спрос на сырье в Северном полушарии традиционно сокращается.

Однако бремя односторонних сокращений стало слишком тяжким для Эр-Рияда, чья добыча в октябре держится на уровне в 9 млн б/с, самом низком с апреля 2011 года.

Скорее всего, продление неформальных переговоров связано с желанием Саудовской Аравии убедить других участников ОПЕК+ присоединиться к добровольным сокращениям добычи.

Россия тоже не горит желанием сокращать производство, считая текущую ситуацию на рынке приемлемой. «Цены объективно отражают существующую картину, находятся на достаточно хорошем уровне, рынок сбалансирован. Мы все эти вопросы будем обсуждать на совещании»,— заявил 22 ноября вице-премьер Александр Новак (цитата по ТАСС).

Решение об отсрочке встречи в первую очередь связано с волатильностью на рынках, считает Виктор Катона из Kpler, Саудовская Аравия и другие ведущие державы хотят убедиться, продержится ли крен в сторону понижения и впредь, особенно если перемирие между Израилем и «Хамасом» осуществится. В то же время такие страны как ОАЭ или Ирак совсем не горят желанием сокращать добычу, наслаждаясь периодом относительного бюджетного достатка, подчеркивает аналитик. По его мнению, единственный реальный способ углубить сделку — присоединить к добровольному сокращению другие страны ОПЕК+, и Саудовская Аравия будет стремиться убедить их.

По мнению Сергея Кондратьева из Института энергетики и финансов, на ближайшей встрече не стоит ожидать пересмотра квот на добычу нефти.

«Цены на нефть сейчас снижаются, и есть опасения, что зимой, в период низкого спроса, они упадут еще сильнее,— рассуждает он.— Однако новое сокращение квот потребует от ключевых участников соглашения — России и Саудовской Аравии — закрепления добычи на текущих низких уровнях, и принять это решение будет тяжело, особенно если другие участники ОПЕК+ не пойдут на соразмерное сокращение». У ОАЭ, Кувейта и других стран такое предложение вряд ли вызовет энтузиазм, продолжает эксперт: например, ОАЭ планируют увеличить добычу на 135 тыс. б/с в соответствии с квотой на следующий год. Основное внимание, считает господин Кондратьев, на встрече будет уделено повышению дисциплины — сейчас добыча некоторых из стран, включая Ирак и ОАЭ, превышает квоту. ОПЕК+ не склонен сейчас повторять трек 1980-х годов, агрессивно снижая добычу для поддержания высоких цен и откладывая проблему балансировки рынка на будущее, полагает эксперт. По его мнению, потенциал сокращения квот уже во многом исчерпан, и под вопросом даже очередное продление Россией и Саудовской Аравией добровольных ограничений добычи.

Дмитрий Козлов