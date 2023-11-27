Власти Украины не согласятся на мирное соглашение с Россией без репараций

Украина не подпишет мирное соглашение без обязательства России выплатить репарации, заявила замглавы украинского Минюста Ирина Мудра. По ее словам, ни Киев, ни мировое сообщество не согласны на такой вариант.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы украинского Минюста Ирина Мудра

Фото: @IrynaRMudra Замглавы украинского Минюста Ирина Мудра

Фото: @IrynaRMudra

Замминистра сказала, что комитет по внешним отношениям при нижней палате Конгресса одобрил законопроект, подразумевающий, что РФ может получить частичный доступ к замороженным за границей активам в обмен на выплату Украине репараций и прекращение военной операции. «Если Россия думает, что подпишет мировое соглашение без репараций — не подпишет. Украина никогда не пойдет на это. И мир не уйдет, потому что кто-то должен эти репарации выплатить. Если не Россия, то кто?» — добавила Ирина Мудра (цитата по «Страна.ua»).

В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский представил мирный план по урегулированию военного конфликта. Этот план подразумевает возвращение стране территорий в границах 1991 года, а также выплату репараций со стороны России. Кремль его инициативу раскритиковал. Премьер Бельгии Александр Де Кроо призывал разработать правовую основу для передачи российских активов Украине. 7 ноября в парламент Эстонии внесли проект о передаче замороженных активов РФ Украине.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер