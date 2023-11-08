В парламент Эстонии внесен проект о передаче замороженных активов РФ Украине

Конституционная комиссия Рийгикогу (парламент Эстонии) поддержала законопроект, который создает возможность использования замороженных российских активов для компенсации ущерба, нанесенного Украине военными действиями. Он отправлен на первое чтение, сообщила пресс-служба эстонского парламента.

Автором законопроекта выступил эстонский парламент. В документе, в частности, предлагается разрешить использовать активы людей и компаний, которые способствовали «незаконным действиям РФ», в качестве авансового платежа Украине за причиненный ей ущерб. Кроме того, законопроект расширяет полномочия госорганов по реализации международных санкций, сообщила пресс-служба.

В случае реализации инициативы Эстония станет первой страной Евросоюза, узаконившей конфискацию замороженных российских активов.

Эрдни Кагалтынов