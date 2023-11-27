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Старший вице-президент Сбербанка Васев умер от сердечного приступа в 42 года

Старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Николай Васев умер от сердечного приступа в возрасте 42 лет. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Николай Васев

Николай Васев

Фото: Предоставлено пресс-службой Сбербанка

Николай Васев

Фото: Предоставлено пресс-службой Сбербанка

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня скоропостижно ушел из жизни старший вице-президент, руководитель блока "Развитие клиентского опыта B2C" Сбербанка Николай Васев. По предварительному заключению врачей смерть наступила в результате сердечного приступа»,— сообщила «Ъ» пресс-служба.

Николай Васев работал в Сбербанке на протяжении 12 лет. В сообщении пресс-службы говорится, что он выстроил вертикаль ипотечного продуктового сегмента. В частности, под его руководством за семь лет IT-стартап «Домклик» стал лидером ипотечного рынка; был создан сервис оформления ипотеки «Фабрика сделок».

В должности руководителя блока «Развитие клиентского опыта B2C» Николай Васев занимался изменением модели бизнеса Сбербанка на клиентоцентричную.

Анастасия Ларина

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