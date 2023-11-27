Алтайское минприроды считает «политическими» цели противников мусорных заводов

Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края осудило организаторов митинга жителей села Павловска против строительства мусороперерабатывающего завода. По его мнению, инициаторами протестов являются «манипулирующие местными людьми политики».

«Почему-то у нас находятся странные люди, которые решили бороться с такими экологическими заводами уже на второй территории края. Вначале они выступали против современной утилизации мусора в Первомайском районе, теперь пытаются обманом и искажением фактов ввести в заблуждение жителей Павловского района, предварительно запугав их неверными суждениями, а потом использовать возбужденные в людях опасения для собственных политических целей»,— говорится в пресс-релизе министерства. Кто и какие именно политические цели при этом преследует, не уточняется.

Как писал «Ъ-Сибирь», несколько сотен человек пришли на митинг, который состоялся 25 ноября. Первый секретарь обкома КПРФ Мария Прусакова сообщила в своем Telegram-канале, что является организатором акции. В резолюции митинга содержатся требования остановить выделение земли под строительство завода между селами Павловск, Елунино и Боровиково; предоставить жителям отчет по выбору альтернативных земельных участков для размещения твердых коммунальных отходов (ТКО); инициировать процедуру отзыва тех районных депутатов, которые поддержат строительство мусорного завода на этой территории и др.

По оценке минприроды Алтайского края, только строительство мусороперерабатывающих заводов позволит региону избавиться от мусорных полигонов. Всего предполагается построить пять таких объектов. Участки для их размещения еще не определены. Возведение таких объектов на большом расстоянии от населенных пунктов, отмечается в пресс-релизе, значительно повысит тариф на вывоз ТКО.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский