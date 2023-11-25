В Алтайском крае жители Павловска вышли на митинг против мусорного завода

В Павловске (Алтайский край) состоялся митинг против строительства мусороперерабатывающего предприятия. По данным депутата Госдумы Марии Прусаковой (КПРФ), он собрал около тысячи жителей. В своем Telegram-канале она отметила, что вопрос о строительстве объекта будет «во много зависеть от голосования депутатов Павловского районного совета». На митинг, отметила госпожа Прусакова пришли 8 из 18 районных депутатов. «Участники митинга требовали отзыва депутатов, которые проголосуют за «мусорную стройку»,– добавила она.

По данным администрации Павловского района, совещание по вопросу строительства предприятия, с участием депутатов, облправительства и общественников, состоялось на прошлой неделе. «Тема перспективы строительства комплекса, безусловно, волнует всех жителей района. Идут бурные обсуждения в социальных сетях и мессенджерах, вызывая негатив и негодование жителей. Краевые и местные власти не предполагают скрывать что-то от населения»,– говорится в сообщении.

Ранее Российский экологический оператор (РЭО) сообщал о планах строительства в Алтайском крае пяти комплексов по переработке ТКО общей мощностью 600 тысяч тонн в год. Инвестиции оценивались в 8 млрд руб. КПО «Павловский» – самый крупный из планируемых. Его мощность составит 300 тыс. тонн в год. Он закроет практически половину потребностей региона в мощностях по переработке твердых коммунальных отходов. Предполагалось, что объект может быть введен в эксплуатацию до 2024 года. В мае в рамках ПМЭФ-20022 власти региона, РЭО и компания «Агрупп» договорились о совместном участии в создании объектов инфраструктуры по обращению с ТКО.

Ранее в регионе планировалось построить два мусороперерабатывающих комплекса, первую очередь экотехнопарка в Первомайском районе планировалось запустить к концу 2022 года. Однако проект был приостановлен из-за протестов местных жителей.

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Анна Егорова