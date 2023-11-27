Крид требует взыскать с Мизулиной 1 млн рублей по иску о защите чести

Певец Егор Крид (Егор Булаткин) требует взыскать с Лиги безопасного интернета и ее главы Екатерины Мизулиной 1 млн руб. по иску о защите чести и достоинства. Из картотеки Замоскворецкого суда Москвы следует, что иск музыканта был принят к производству 20 ноября. Беседа назначена на 14 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Исковые требования Булаткина к Мизулиной и Лиге безопасного интернета составляют 1 млн руб.»,— сообщили ТАСС и «РИА Новости» в пресс-службе суда. Агентства со ссылкой на материалы искового заявления уточняют, что поводом для обращения в суд стали слова Екатерины Мизулиной в адрес музыканта в ходе Международного форума безопасного интернета в апреле. Екатерина Мизулина тогда назвала Егора Крида «главным скамером страны». Музыкант счел это оскорбительным и не соответствующим действительности.

В апреле после обращения Лиги безопасного интернета в Роскомнадзор аккаунты Егора Крида и других российских блогеров были заблокированы на стриминговой платформе Twitch. Екатерина Мизулина утверждала, что поводом стала реклама онлайн-казино.

Милена Костерева