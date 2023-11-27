Суд отказал Руслану Белому в исключении из реестра иноагентов

Замоскворецкий райсуд Москвы отказался признать незаконным решение о включении основателя шоу Stand Up Руслана Белого в список иностранных агентов, следует из картотеки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Белый (признан иностранным агентом)

Фото: Соцсети Руслана Белого Руслан Белый (признан иностранным агентом)

Фото: Соцсети Руслана Белого

Представитель Минюста Станислав Воробьев в ходе судебного заседания заявил, что Руслан Белый «занимается политической деятельностью и принимает участие в создании и распространении материалов для неограниченного круга лиц, в том числе в СМИ, также признанных иностранным агентом».

Кроме того, Минюст утверждает, что с марта по апрель текущего года комик получил 160 тыс. руб. иностранного финансирования. «Белый проводил концерты на иностранных площадках, он формирует негативные политические взгляды относительно проведения военной операции на территории Украины»,— добавил Станислав Воробьев. Его слова приводит «РИА Новости».

Представляющая интересы комика Валерия Аршинова отвергла получение Русланом Белым денежных средств от иностранных источников. «Руслан Викторович не занимается политической деятельностью. Происходит цензура на юмор»,— подчеркнула госпожа Аршинова.

Минюст включил Руслана Белого в перечень иностранных агентов 1 сентября. В качестве причины министерство указало, что комик выступал против военной операции России на Украине, а также «осуществлял деятельность, направленную на формирование негативного образа вооруженных сил РФ». В тот же день в реестр иноагентов был внесен главный редактор «Новой газеты» нобелевский лауреат Дмитрий Муратов. 21 ноября суд также отказался исключить его из реестра.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дмитрий Муратов остался иноагентом».

Милена Костерева