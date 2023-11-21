Дмитрий Муратов остался иноагентом

Замоскворецкий райсуд Москвы отказался признать незаконным решение о включении главного редактора «Новой газеты» нобелевского лауреата Дмитрия Муратова в список иноагентов. В Минюсте ранее поясняли, что журналист попал в этот перечень, так как «распространял мнение», направленное на «формирование негативного отношения» к политике РФ. В суде представитель ведомства конкретизировал, что речь об интервью иностранным СМИ в «недружественных государствах». Сам господин Муратов описал процесс словами писателя Льва Толстого: «Мракобесие ужасно, но мракобесы смешны».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ссылки иностранного агента Дмитрия Муратова на русскую классику не произвели впечатления на Замоскворецкий суд

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Ссылки иностранного агента Дмитрия Муратова на русскую классику не произвели впечатления на Замоскворецкий суд

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Дмитрий Муратов в перечень иноагентов попал 1 сентября 2023 года. В Минюсте поясняли, что журналист создавал и распространял материалы иноагентов, использовал «иностранные площадок для распространения мнений и занимался политической деятельностью «в форме распространения мнения» о решениях, принимаемых органами власти, а также «в форме формирования общественно-политических взглядов». Мнения господин Муратов распространял «направленные на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике России», поясняли в Минюсте. 4 сентября господин Муратов покинул пост главного редактора «Новой газеты» (ее лицензия в РФ была аннулирована судом в сентябре 2022 года) на время разбирательства с Минюстом (иск к ведомству был подан в октябре 2023 года).

В Замоскворецком суде журналист так объяснил мотивы разбирательства: «Каждый из нас должен оказывать сопротивление произволу и мракобесию. Если ты не идешь в суд, когда государство конфискует твои права, то выражаешь согласие с принудительной конфискацией. У тебя угоняют работу, достоинство, свободу, а ты что, даже заявление о возвращении своих прав не пишешь?» Адвокат господина Муратова Виталий Исаков попросил Минюст представить «доказательства по каждому факту иностранного влияния» на его доверителя, пояснив, «в чем» выражалось влияние и «почему оно было именно иностранным».

Сам Дмитрий Муратов подчеркнул в суде, что не находится под иностранным влиянием и является патриотом России. «Все мои высказывания являются конституционными»,— добавил он.

В свою очередь, представитель Минюста господин Воробьев заявил в суде, что Дмитрий Муратов давал комментарии «иностранным информационным структурам» из недружественных государств, в частности - Украины, Великобритании и Латвии. «Иностранные структуры расположены на территории государств, совершивших в отношении РФ недружественные действия, что исключает распространение истцом материалов и мнений о РФ в положительном или нейтральном свете,— сообщил юрист.— Совокупность указанных обстоятельств подтверждает законность и обоснованность решения министерства юстиции о внесении истца в реестр иностранных агентов».

Дмитрий Муратов сказал, что претензии Минюста «годятся для пафосного некролога»: «Вы просто перечисляете события моей жизни и эти события криминализуете». Он сообщил суду, что распространение информации является «сутью работы журналиста» и охраняется федеральным законодательством, а ст. 29 Конституции РФ запрещает цензуру, причем эта статья «неотменяемая и неизменяемая». Наконец, Дмитрий Муратов напомнил, что цитирование материалов иноагентов не запрещено, а решение Минюста счел противоречащим Конституции РФ.

Юристы нобелевского лауреата пытались вызвать в суд замглавы Минюста Олега Свириденко — как чиновника, подписавшего распоряжение о включении Дмитрия Муратова в реестр иноагентов. Представитель Минюста господин Воробьев заявил, что в таком вызове нет необходимости, поскольку у него, господина Воробьева, есть доверенность от главы ведомства. Судья Наталья Хайретдинова отказала как в ходатайстве, так и в удовлетворении иска в целом.

Дмитрий Муратов в 2021 году получил Нобелевскую премию мира за «усилия по защите свободы слова, которая является необходимым условием демократии и прочного мира». Через несколько дней после этого президент Владимир Путин сообщил, что журналист не будет объявлен в России иноагентом, если «не даст повода для этого» и не станет «прикрываться Нобелевской премией как щитом, чтобы делать то, что нарушает российский закон». Примерно в то же время глава государства заявлял, что «закон не запрещает иметь собственное мнение по какому-либо вопросу». C тех пор законодательство ужесточалось: в июле 2023 года были подписаны законы, лишающие иноагентов не только финансовой, но и имущественной поддержки от государства, а также определяющие штрафы до 300 тыс. руб. для лиц, помогающих иноагентам обходить установленные законом запреты. Глава Норвежского нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен заявляла, что включением Дмитрия Муратова в список иноагентов российские власти пытаются заставить журналиста замолчать.

Сам господин Муратов в ходе процесса охарактеризовал происходящее словами писателя Льва Толстого: «Мракобесие ужасно, но мракобесы смешны». Его адвокаты сообщили, что будут обжаловать решение суда.

Александр Воронов