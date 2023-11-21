Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дмитрий Муратов остался иноагентом

Суд отказал журналисту в иске об исключении из реестра

Замоскворецкий райсуд Москвы отказался признать незаконным решение о включении главного редактора «Новой газеты» нобелевского лауреата Дмитрия Муратова в список иноагентов. В Минюсте ранее поясняли, что журналист попал в этот перечень, так как «распространял мнение», направленное на «формирование негативного отношения» к политике РФ. В суде представитель ведомства конкретизировал, что речь об интервью иностранным СМИ в «недружественных государствах». Сам господин Муратов описал процесс словами писателя Льва Толстого: «Мракобесие ужасно, но мракобесы смешны».

Ссылки иностранного агента Дмитрия Муратова на русскую классику не произвели впечатления на Замоскворецкий суд

Ссылки иностранного агента Дмитрия Муратова на русскую классику не произвели впечатления на Замоскворецкий суд

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ссылки иностранного агента Дмитрия Муратова на русскую классику не произвели впечатления на Замоскворецкий суд

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Дмитрий Муратов в перечень иноагентов попал 1 сентября 2023 года. В Минюсте поясняли, что журналист создавал и распространял материалы иноагентов, использовал «иностранные площадок для распространения мнений и занимался политической деятельностью «в форме распространения мнения» о решениях, принимаемых органами власти, а также «в форме формирования общественно-политических взглядов». Мнения господин Муратов распространял «направленные на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике России», поясняли в Минюсте. 4 сентября господин Муратов покинул пост главного редактора «Новой газеты» (ее лицензия в РФ была аннулирована судом в сентябре 2022 года) на время разбирательства с Минюстом (иск к ведомству был подан в октябре 2023 года).

В Замоскворецком суде журналист так объяснил мотивы разбирательства: «Каждый из нас должен оказывать сопротивление произволу и мракобесию. Если ты не идешь в суд, когда государство конфискует твои права, то выражаешь согласие с принудительной конфискацией. У тебя угоняют работу, достоинство, свободу, а ты что, даже заявление о возвращении своих прав не пишешь?» Адвокат господина Муратова Виталий Исаков попросил Минюст представить «доказательства по каждому факту иностранного влияния» на его доверителя, пояснив, «в чем» выражалось влияние и «почему оно было именно иностранным».

Сам Дмитрий Муратов подчеркнул в суде, что не находится под иностранным влиянием и является патриотом России. «Все мои высказывания являются конституционными»,— добавил он.

В свою очередь, представитель Минюста господин Воробьев заявил в суде, что Дмитрий Муратов давал комментарии «иностранным информационным структурам» из недружественных государств, в частности - Украины, Великобритании и Латвии. «Иностранные структуры расположены на территории государств, совершивших в отношении РФ недружественные действия, что исключает распространение истцом материалов и мнений о РФ в положительном или нейтральном свете,— сообщил юрист.— Совокупность указанных обстоятельств подтверждает законность и обоснованность решения министерства юстиции о внесении истца в реестр иностранных агентов».

Дмитрий Муратов сказал, что претензии Минюста «годятся для пафосного некролога»: «Вы просто перечисляете события моей жизни и эти события криминализуете». Он сообщил суду, что распространение информации является «сутью работы журналиста» и охраняется федеральным законодательством, а ст. 29 Конституции РФ запрещает цензуру, причем эта статья «неотменяемая и неизменяемая». Наконец, Дмитрий Муратов напомнил, что цитирование материалов иноагентов не запрещено, а решение Минюста счел противоречащим Конституции РФ.

В Конституционном суде оспаривают закон об иноагентах

Юристы нобелевского лауреата пытались вызвать в суд замглавы Минюста Олега Свириденко — как чиновника, подписавшего распоряжение о включении Дмитрия Муратова в реестр иноагентов. Представитель Минюста господин Воробьев заявил, что в таком вызове нет необходимости, поскольку у него, господина Воробьева, есть доверенность от главы ведомства. Судья Наталья Хайретдинова отказала как в ходатайстве, так и в удовлетворении иска в целом.

Дмитрий Муратов в 2021 году получил Нобелевскую премию мира за «усилия по защите свободы слова, которая является необходимым условием демократии и прочного мира». Через несколько дней после этого президент Владимир Путин сообщил, что журналист не будет объявлен в России иноагентом, если «не даст повода для этого» и не станет «прикрываться Нобелевской премией как щитом, чтобы делать то, что нарушает российский закон». Примерно в то же время глава государства заявлял, что «закон не запрещает иметь собственное мнение по какому-либо вопросу». C тех пор законодательство ужесточалось: в июле 2023 года были подписаны законы, лишающие иноагентов не только финансовой, но и имущественной поддержки от государства, а также определяющие штрафы до 300 тыс. руб. для лиц, помогающих иноагентам обходить установленные законом запреты. Глава Норвежского нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен заявляла, что включением Дмитрия Муратова в список иноагентов российские власти пытаются заставить журналиста замолчать.

Сам господин Муратов в ходе процесса охарактеризовал происходящее словами писателя Льва Толстого: «Мракобесие ужасно, но мракобесы смешны». Его адвокаты сообщили, что будут обжаловать решение суда.

Александр Воронов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...