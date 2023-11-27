Бывший акционер «Метафракс Кемикалс» не смог обжаловать изъятие акций компании в пользу государства

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал АО «Метахолдинг» в удовлетворении жалобы на решение Арбитражного суда Пермского края. Ранее он удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии акций «Метафракс Кемикалс» и ООО «Метафракс Трейдинг» в доход государства. Всего речь идет пакете размером 96,15%. Затем суд удовлетворил иск надзорного органа об изъятии еще 0,76% акций АО у «Тольяттихимбанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Метафракс Фото: Метафракс

Прокуратура считает, что в 1990-е годы химический завод в Губахе был отчужден из госсобственности незаконно, без разрешения правительства страны. Ответчики настаивают, что приватизация прошла в соответствии с законодательством, кроме того — прокуратура давно уже пропустила срок исковой давности.