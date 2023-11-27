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Коммерсантъ FM
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В пробке из-за непогоды на границе России и Грузии стоят 2,1 тыс. грузовиков

Из-за непогоды была закрыта Военно-Грузинская дорога. С российской стороны въезда в Грузию ожидают 2,1 тыс. машин. Об этом говорится на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.

По данным электронной очереди, утром на выезд из России в Грузию зарегистрировано 2 тыс. 166 грузовиков. Проезд по Военно-Грузинской дороге ограничен для грузовиков с 20:15 мск 26 ноября из-за непогоды. Эта дорога — единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и Арменией.

Непогода сегодня также наблюдается в Крыму, там действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра порывами до 40 м/с. Из-за шторма около 500 тыс. человек остались без электричества. Повалены десятки деревьев, повреждения получили крыши домов.

Анастасия Ларина

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