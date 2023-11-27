Шторм и ураган в Крыму и на Кубани. Главное

Вечером 26 ноября в Крым пришел шторм, некоторые дома и дороги затоплены, около полмиллиона человек остались без света, а где-то — без водоснабжения. На полуострове объявлен режим ЧС. Стихия затронула и Краснодарский край: в Анапе и Адлере повалены деревья, аэропорт не смог принять десять рейсов, есть угроза затопления. Что известно сейчас — в материале «Ъ».

В Крыму один человек погиб из-за непогоды. В Севастополе три человека пострадали, их госпитализировали, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Режим чрезвычайной ситуации ввели в ряде муниципалитетов Крыма, которые пострадали в результате шторма, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Аналогично поступили в Горячем Ключе, где выпала месячная норма осадков. Также режим ЧС из-за штормового ветра введут в Севастополе.

Без света в Крыму осталось около полумиллиона человек, в Черноморском районе на западе полуострова нет водоснабжения из-за остановки работы насосных станций. В Севастополе повалены десятки деревьев и рекламных щитов, на нескольких улицах нет света и нарушено газоснабжение. В Евпатории более 200 человек эвакуировали, они находятся в пунктах временного размещения. Из-за переливов моря около 40 домов заблокировано в поселке Героевское под Керчью.

В севастопольском музее-аквариуме погибли 500 морских животных из-за затопления — там затопило зал.

«Сейчас мы оцениваем ущерб, но ущерб очень большой. Такого шторма в Крыму не было никогда. Подобное было локально в 2007 году в Керчи, но то, что произошло сегодня ночью, это большая трагедия для всего Крыма, потому что масштабы очень большие»,— сказал глава республики Олег Крючков.

Непогода пришла и в Краснодарский край: там сильные ливни и оползни, повалены деревья. На фоне шторма десять самолетов, летевших в Сочи, решили приземляться в Минеральных водах. Сейчас принятие рейсов в аэропорту Сочи восстановлено. В городе сейчас закрыты пляжи, высота волн составляет 4 метра.

Каспийский трубопроводный консорциум остановил отгрузку нефти с морского терминала под Новороссийском. Туда проходит труба из Казахстана мощностью 67 млн тонн в год, которая выгружает нефть на экспорт. «Транснефть» также остановила все работы в порту Новороссийска.

Шторм выбросил на мель сухогруз Blue Shark близ села Витязево под Анапой, сообщает Росречморфлот. Он следовал под флагом Белиза, на борту находится 21 членов экипажа: это граждане Сирии, Индии и Египта. Судно погружало ячмень для Египта в порту Тамань, после объявления штормового предупреждения в Краснодарском крае оно перешло на якорную стоянку, но ветер сорвал судно и пригнал его на мель к берегу. Оно встало около набережной города.

27 ноября в Крыму объявлен выходным днем, в Севастополе не работают детские сады, школы и социальные учреждения. В Анапе не работают школы и детские сады. В Геленджике школьники пойдут на занятия, кроме учащихся 17-й школы — кровлю их учебного заведения снесло ветром.