Военные освободили Central Park

Захваченный 26 ноября в Аденском заливе танкер освобожден, пострадавших нет, сообщила фирма-владелец судна Zodiac. Как именно это произошло, не уточняется. По данным Fox News, преступники были задержаны американскими военными при поддержке ВМС Японии. Речь идет о танкере Central Park, который шел под либерийским флагом. Управляет им компания, которая принадлежит израильскому бизнесмену. Экипаж состоит из граждан Болгарии, Грузии, Индии, Филиппин, России, Турции и Вьетнама. Кто именно совершил нападение, неизвестно. Ни одна из ближневосточных группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Но власти Йемена считают, что это были хуситы, пишет Associated Press. Именно они ранее обещали атаковать любые суда, связанные с Израилем, говорит корреспондент “Ъ” в Тель-Авиве Марианна Беленькая:

«Сначала хуситы пытались атаковать Израиль ракетами, потом это переросло в морские нападения. Они поняли, что ракеты — это неэффективно, слишком далеко они находятся от Израиля. А в Красном море хуситы могут подпортить нервы Израилю, нападая на корабли, и плюс это создает дополнительно международное давление, с их точки зрения, на Израиль, поскольку угрожает общему судоходству в Красном море. Плюс на этих кораблях много граждан других стран.

Общая численность экипажа Central Park — 22 человека. Неделю назад хуситы захватили в Красном море другое судно с многонациональной командой. Оно тоже было связано с еврейским государством. Руководство йеменской группировки тогда пообещало, что моряков без израильского паспорта примут как гостей. Подобные акции не несут реальной угрозы заложникам. Скорее, это попытка давления в палестино-израильском конфликте, полагает востоковед Руслан Сулейманов:

«У хуситов нет цели казнить этих людей и даже требовать за них выкуп. Не было таких случаев, чтобы они захватывали суда, чтобы получить деньги. Их задача — оказать давление страны, которые вели боевые действия против хуситов в составе так называемой Аравийской коалиции».

По словам юристов, если за нападением стоят хуситы, расследовать инцидент должны власти Йемена. Однако добиться справедливости будет непросто. Тем временем американские СМИ сообщают, что военные США рекомендуют судам «держаться подальше от этого района».

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Иван Хорушевский