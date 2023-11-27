«Транснефть» остановила работы в порту Новороссийска из-за шторма

Компания «Транснефть» остановила все работы по перевалке нефти в порту Новороссийска из-за шторма. Об этом сообщает «РИА Новости».

Несмотря на то, что ветер стихает, на море все еще фиксируют высоту волн до 3 м.

По информации советника президента «Транснефти» Игоря Демина, за ноябрь работы компании приостанавливались на 17 суток из-за штормовых предупреждений. Господин Демин высказал предположение, что штормовая погода в Новороссийске продлится до конца текущего месяца.

Ранее в КТК заявили о приостановке отгрузки в связи со штормовым предупреждением о ветре и сильном волнении на море.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram