КТК приостановил погрузку нефти из-за шторма в Новороссийске

Погрузка нефти в терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске приостановлена из-за шторма. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра до 24 м/с. Высота волн в акватории порта может достигать 8 м, в связи с чем капитан морпорта Новороссийска объявил штормовое предупреждение. Танкеры отвели в районы ожидания.

«Резервуарные парки компании практически заполнены. В этой связи прием нефти от грузоотправителей осуществляется в сниженных режимах»,— говорится в сообщении.

Отгрузка нефти на терминале КТК осуществляется через причальные устройства в 5 км от берега, что позволяет проводить перевалку в неблагоприятных погодных условиях. Однако решение компании о приостановке процесса связано с позицией о недопущении аварийных ситуаций и создания угроз экологической безопасности.

Анастасия Донскова

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