Белгородский губернатор хочет ограничить выезд чиновников за пределы региона

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе совещания в облправительстве поручил подготовить распоряжение о запрете выезда за пределы региона и выхода в «очередные» отпуска своим заместителям, министрам и главам муниципальных образований. Планируется, что ограничения будут введены в случае невыполнения чиновниками контрактации на 2024 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор считает, что чиновники должны заниматься контрактацией на 2024 год и в ходе новогодних праздников, если не успеют доделать эту работу заранее

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Губернатор считает, что чиновники должны заниматься контрактацией на 2024 год и в ходе новогодних праздников, если не успеют доделать эту работу заранее

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Глава региона уточнил, что ограничения будут распространяться и на новогодние праздники. Исключением станет служебная командировка с личного разрешения господина Гладкова. Снятие запрета в отношении конкретного чиновника возможно только при получении подтверждения выполненной работы от министра финансов Натальи Шаролаповой.

«Я думаю, что это правильная история. Я надеюсь, что все с этим согласятся. Почему Иконников (министр здравоохранения — «Ъ-Черноземье») может, а все остальные не хотят брать с него пример? Никаких исключений делать не буду. Я надеюсь, что вы перестроите свою работу таким образом, чтобы не портить настроение своим семьям. Для ваших близких, для ваших родственников отпуска имеют очень важное значение. Вопрос не в плохом губернаторе, который непонятно что новое придумал, вопрос в качестве выполнения работы, за которую вы получаете заработную плату»,— сказал Вячеслав Гладков.

Губернатор добавил, что «ему, главное, не нарушить закон». Он поручил проверить, не нарушает ли его распоряжение КоАП, ГК РФ, Конституцию РФ. «Но, мне кажется, у меня полномочия в этом плане есть»,— заключил господин Гладков.

Ранее глава Белгородской области отругал чиновников за SMS и телефонные разговоры в ходе совещания в облправительстве.

Алина Морозова

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