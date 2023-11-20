Белгородский губернатор отругал глав муниципалитетов за SMS на совещании

В ходе оперативного совещания в правительстве Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков отчитал глав муниципалитетов за невнимательность к докладу сотрудника регионального ЦУРа Дмитрия Шапошникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков разрешил главам муниципалитетов не участвовать в совещании, если они считают, что оно их не касается

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Вячеслав Гладков разрешил главам муниципалитетов не участвовать в совещании, если они считают, что оно их не касается

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Шапошников рассказывал об анализе обращений, поступивших во время последней прямой линии главы региона. Общее количество жалоб выросло на 11% по сравнению с прошлым годом, а претензий, посвященных записи на прием к врачу,— на 65,1%. По словам чиновника, большая часть обращений поступила из Старооскольского городского округа и Белгорода. В Старом Осколе их количество увеличилось в несколько раз, что, по мнению господина Шапошникова, говорит о необходимости проверить качество оказания медуслуг в Старом Осколе.

После доклада сотрудника ЦУРа губернатор напомнил главам муниципалитетов, что совещание проходит прямом эфире. Кроме того, видеозаписи с ними находятся на больших экранах, за которыми могут наблюдать остальные участники встречи.

Господин Гладков обратил внимание на то, что за время доклада сотрудника ЦУРа глава Губкинского городского округа Михаил Лобазнов успел провести небольшую планерку, «отругать кого-то» и написать пару SMS. Мэр Белгорода Валентин Демидов — провести совещание. Глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов — дать несколько поручений. Глава Белгородского района Анна Куташова — написать несколько SMS. Глава Валуйского горокруга Алексей Дыбов — поговорить, «наверное, с руководством федеральным, заместитель председателя правительства или министр звонил, если звонок неотложный», иронизировал губернатор.

«Если вы считаете, что нам заняться нечем, и мы рассматриваем вопросы, которые не связаны с деятельностью органов местного самоуправления, без всяких вопросов можете отключиться. Только люди задают в органы государственной власти вопросы, на 90% связанные с качеством муниципального управления. А то, что я от вас вижу: даешь поручения — дайте денег и сделайте сами, а мы останемся дома и будем заниматься непонятно чем. Мне кажется, отношение к качеству нашей работы начинается именно с вашего отношения к постановке задач. Поэтому будьте, пожалуйста, повнимательнее и покорректнее в своем поведении»,— сказал глава региона.

Господин Гладков завершил свой монолог фразой о том, что глава Корочанского района Николай Нестеров «потерял галстук»: «Будем понимать, что подарить на день рождения».

Ранее Вячеслав Гладков пригрозил главе Старооскольского горокруга увольнением за «некорректный» ответ жителям.

Алина Морозова

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