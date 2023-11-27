Мосбиржа возобновила торги акциями СПБ Биржи после дискретного аукциона

Московская биржа с 11:00 возобновила торги акциями СПБ Биржи после дискретного аукциона. С утра на фоне информации о заявлении о банкротстве акции СПБ Биржи падали почти на 35%. По состоянию на 11:10 котировки СПБ Биржи снижаются на 9,29%, до 88,9 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сегодня, 27 ноября, стало известно, что Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление с требованием признать банкротом ПАО «СПБ Биржа». Представитель торговой площадки заявил «Ъ FM», что биржа документов в суд не подавала.

2 ноября Минфин США ввел санкции в отношении СПБ Биржи. С 3 ноября сделки на торговой площадке проводятся только с некоторыми российскими ценными бумагами и акциями самой биржи.

О ситуации с биржей — в публикации «Ъ» «СПБ Биржа расчет окончила».

Лаура Кеффер