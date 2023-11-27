С двух компаний в Петербурге требуют 600 тыс. рублей после отравлений едой

В Санкт-Петербурге зарегистрировали иски к АО «Грин Бокс» и ООО «Умный ритейл» о возмещении морального вреда, причиненного в результате отравления едой, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Районные суды зарегистрировали обращения граждан, которые в первой половине сентября употребили в еду шпинатную вафлю с яйцом, ветчиной и голландским соусом. Три жительницы Петербурга попали в больницу с отравлением, где пробыли около недели. С ООО «Умный ритейл» требуют 200 тыс. рублей, а остальные две пострадавшие просят взыскать с АО «Грин Бокс» 400 тыс. рублей в качестве возмещения морального вреда.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге на 60 дней ограничили работу ООО «Весна» по причине отравления 17 человек.

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