Петербургский суд ограничил работу ООО «Весна» после отравлений людей

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга на 60 дней ограничил работу ООО «Весна», из-за еды которой отравились 17 человек. Компанию привлекли к ответственности по ст.6.6 КоАП РФ, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Случаи кишечных инфекций в Петербурге после употребления готовой продукции ООО «Весна» были зарегистрированы специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области». В связи с этим ведомство приступило к проведению санитарно-эпидемиологического расследования. Уточняют, что в Петербурге компания обеспечивала питанием сотрудников ООО «Прайдекс Констракшен», проживающих в хостеле «Четыре Кита».

В ходе проверок специалисты выявили, что ООО «Весна» допустило нарушение многих санитарных требований. В частности, на производственных столах отсутствовала маркировка, для приготовления салатов у предприятия не был предусмотрен специальный цех с установкой бактерицидного оборудования.

«ООО "Весна" осуществляет реализацию пищевой продукции вне предприятия общественного питания без документов, подтверждающих их соответствие обязательным требованиям. Был также произведен отбор проб сырья и готовой продукции для исследования. В тушеной курице с луком обнаружены бактерии рода Salmonella»,— говорится в тексте сообщения пресс-службы.

На заседании защитник компании вину признала и указала, что там устранили часть нарушений. Представитель Роспотребнадзора при этом заявила, что зафиксированные нарушения представляют угрозу жизни и здоровью клиентов компании. Суд избрал наказание в виде приостановки работы организации на 60 суток (с 13 октября 2023 года).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге на 90 суток ограничили работу ресторана Ivory Garden после выявления у посетителей кишечных инфекций.

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