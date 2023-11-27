В Казахстане перестали работать государственные сайты

С утра сразу несколько государственных сайтов Казахстана перестали работать. При переходе на сайты выходит ошибка «500 Internal Server Error».

В частности, как убедился «Ъ», не открываются сайты МВД, министерства информации и коммуникаций, министерства финансов, министерства труда, министерства транспорта и коммуникаций и сайт правительства.

При этом сайт премьер-министра и сайт министерства здравоохранения, а также нефти и газа работают. «РИА Новости» обратились за комментарием в министерство цифрового развития Казахстана.

Анастасия Ларина