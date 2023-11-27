«Желтый» уровень опасности из-за непогоды объявлен в Петербурге почти на сутки

Днем в понедельник, 27 ноября, в Санкт-Петербурге ожидается усиление северно-восточного и северного ветра, а вечером и ночью — сильный снег. В связи с этим Росгидрометцентр с 15:00 вводит в городе «желтый» уровень погодной опасности, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

«Желтый» уровень объявляется для того, чтобы привлечь внимание городских служб и жителей к потенциально опасной погоде.

Неблагоприятные условия, по прогнозу, продлятся до 09:00 вторника, 28 ноября. Пешеходов и автомобилистов просят соблюдать особую осторожность, а последних — по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что МЧС предупредило о сильном ветре и метели в Петербурге. Также сообщалось, что городские службы усилили работу в ожидании снегопада.

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