В Петербурге усилили работу служб из-за прогнозируемого сильного снегопада

В начале недели, 27 ноября, в Санкт-Петербурге прогнозируют сильный снегопад, в связи с этим городские службы накануне усилили свою работу, сообщили в пресс-службе жилищного комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Шевардина, Коммерсантъ Фото: Анна Шевардина, Коммерсантъ

Петербуржцев ожидают большое количество осадков в виде снега, а также метель, порывы которой дойдут до 18 м/с. Это стало причиной работы специалистов в усиленном режиме.

В жилищном комитете указали, что прежде всего работники очищали дворовые территории, подходы к подъездам, площадкам для обращения с отходами, а также сбрасывали снег с крыш. На уборку Петербурга выехали более 400 единиц механизированной техники и свыше 4000 дворников.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге 23 ноября действовал «желтый» уровень опасности из-за погодных условий.

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