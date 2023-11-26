МЧС вновь предупредило об ухудшении погодных условий в Петербурге
В Санкт-Петербурге ожидается очередное ухудшение погодных условий. Как сообщили в региональном управлении МЧС, по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в понедельник, 27 ноября, в городе прогнозируется снег, местами метель, а также усиление ветра до 18 м/с.
Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ
Водителей и пешеходов просят быть особо внимательными на дорогах.
В целом синоптики обещают на понедельник облачную с прояснениями погоду. Температура воздуха составит -9... -11 градусов, днем — от 4 до 6 градусов мороза.
Напомним, что в середине недели из-за снегопада и метели в Петербурге вводили «желтый» уровень погодной опасности.